Como cobrir a extrema-direita — um debate necessário

O debate foi suscitado na sequência da cobertura da convenção do Chega, em Janeiro, que o provedor considera equilibrada, mesmo tendo em conta as fragilidades da entrevista a Geert Wilders.

A convenção do Chega reuniu-se em Santarém nos últimos dias de Janeiro. O PÚBLICO destacou uma equipa de repórteres para a cobertura do evento, que incluía jornalistas experientes e outros nem tanto. A cobertura do congresso decorreu com o distanciamento crítico que era recomendável, com algumas reportagens a “desmontarem” a encenação e os mecanismos criados pelo partido para garantir um ambiente de harmonia e unanimidade festiva em torno do seu líder.