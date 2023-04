Fuga de informação, verdadeira ou falsa?

Centenas de documentos secretos norte-americanos sobre a guerra da Ucrânia passaram a circular nas redes sociais. Ninguém deixa de se sentir perplexo face à vulnerabilidade dos serviços de informação secreta norte-americana. De forma eficiente, o FBI não tardou a identificar o autor da fuga. Esta operação policial veio conferir veracidade ao conteúdo dos documentos, mesmo que esse conteúdo possa ser intencionalmente falso (uma possibilidade que merece ser considerada). Convenientemente, o detido tem “Teixeira” no seu nome. É um jovem lusodescendente, mas poderia ser de ascendência sul-americana ou africana; é, enfim, um jovem imigrante militar e politicamente irrelevante.

José Vasconcelos, Coimbra

De degrau em degrau

Todos os contribuintes que acompanharam preocupados o caso TAP, leram aquele SMS que o doutorado em Ciência Política, sociólogo e mestre em Políticas Públicas respondeu à CEO da TAP a sugerir o adiamento do voo para outro dia.

Num primeiro degrau temos a CEO da TAP, que abordou o secretário de Estado, informando-o de que tinha sido contactada pela agência de viagens para alterar o dia do voo, apesar de achar que não o devia fazer. O fim da história acaba bem. O avião partiu dentro do horário previamente determinado. Porém, este é o último degrau desta “escada”.

O antepenúltimo degrau é aquele em que a CEO é instada a adiar o voo para outro dia a pedido da agência de viagens que trabalha para a Presidência da República. Quem é que formula o pedido de adiamento à agência? Isso é que ninguém sabe, nem eu acredito que fosse por obra e graça mais e inspiração da secretária da agência de viagens. Alguém lhe deu uma “dica”. Quem? Este é o primeiro dos degraus desta escada.

Fico ansioso pelo resultado da Comissão de Inquérito à TAP.

José Rebelo, Caparica

Linha de Cascais no Terceiro Mundo

A linha de comboio entre Lisboa e Cascais não tem as condições ideais, assim como as respectivas composições têm características terceiro-mundistas — isso já o sabíamos há muito. De quando em quando, ouvem-se promessas de que aquela vai ser alvo de modernização, mas os prazos são sempre tão dilatados que nem imaginamos alguma vez chegar a ver a conclusão de obras que nunca começam. Porém, há uma coisa que podia, em muito pouco tempo, contribuir para evitar mais tragédias — o encerramento das passagens de nível (designadamente a pedonal existente entre Santos e Alcântara e a sua substituição por uma pequena ponte aérea pedonal sobre a Avenida 24 de Julho e a linha férrea, com elevadores de ambos os lados de forma a permitir que os cidadãos com restrições a possam atravessar) — uma vez que, em pleno século XXI, não se justificam passagens de nível pedonais em vias férreas urbanas. Aliás, no que respeita à linha férrea entre o Cais do Sodré e Cascais, óptimo seria se fosse no subsolo, pelo menos entre o Cais do Sodré e Algés. As vantagens seriam inúmeras e dispenso-me de as enumerar.

Jean Argent, Cafede

Os pára-choques

Lembram-se dos pára-choques cromados dos carros antigos? Herdei e usei muitos anos um carro com essas fortes e pesadas peças, embelezadas com escudetes reluzentes. Há muito que a indústria automóvel percebeu que a segurança dos condutores se alcançava melhor introduzindo airbags que, aliados a muitos outros pormenores do projecto, permitiam uma melhoria drástica da segurança.

Muito mais primitivos do que a indústria automóvel, os políticos das potências dominantes ainda preferem usar outros países como pára-choques geoestratégicos. E para isso é preciso usar a velha narrativa entre o bem e o mal. Temos assim a Ucrânia a servir de pára-choques entre os interesses dos americanos e russos, a senhora Van der Leyen a servir de arrumadora da parafernália militar europeia e os chineses pacientemente à espera que do conflito resulte uma boa oportunidade de negócio, que para já lhes vai garantir o gás mais barato de que antes beneficiava a Alemanha.

Agora, a iniciativa do uso de pára-choques é também usada pelos chineses, sendo Taiwan o pretexto para a afirmação exuberante da soberania chinesa. Mais uma vez a comunicação social rejubila, os porta-aviões são aqui os escudetes reluzentes e no meio de tudo isto o zé-povinho nada aprende e nem sequer se lembra do velho ditado: quando o mar e a terra lutam, quem se lixa é o mexilhão.

José Cavalheiro, Matosinhos