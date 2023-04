Lancia está de regresso a Portugal. Marca italiana vai lançar três modelos até 2028

O emblema, que desde 2014 se tem cingido ao mercado italiano, com um único modelo, renasce com ambições premium e focado na electrificação.

Portugal vai fazer parte do leque de cinco países, além de Itália, onde a Lancia vai começar por dar os primeiros passos do seu renascimento, confirmou Luca Napolitano ao PÚBLICO, numa entrevista que se publica neste domingo.

O CEO da Lancia adiantou que, depois da Alemanha, Bélgica, Espanha, França e Países Baixos, Portugal configurou-se um mercado para constar na reestreia europeia pela relação dos portugueses com o emblema (sobretudo por causa do desporto automóvel, com sete vitórias no Rali de Portugal) e pelo facto de ser “um mercado onde a electrificação está a crescer substancialmente”.

Além disso, Napolitano explicou ao PÚBLICO que a escolha dos mercados assentou em três premissas: “primeiro, haver apaixonados pela abordagem italiana; depois, a relevância do mundo digital, porque acreditamos firmemente que este será um canal de vendas importante no futuro próximo; e, por fim, tinham de ser mercados onde o segmento B premium tem expressão”.

Na Stellantis, a Lancia será integrada no segmento premium, ao lado da Alfa Romeo e da DS, acreditando que tem algo de diferenciador destas duas marcas para oferecer: a elegância italiana e a agilidade.

Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Lancia Pu+Ra HPE DR Fotogaleria Lancia Pu+Ra HPE DR

A ofensiva arranca em 2024, com o lançamento do novo Ypsilon, com mecânicas híbrida e eléctrica; em 2026, a marca prevê lançar um novo modelo apenas 100% eléctrico, com corpo de SUV; e, em 2028, haverá uma reinterpretação do icónico Delta. Por essa altura, estima Napolitano, a Lancia poderá abandonar completamente as mecânicas térmicas, deixando de produzir o Ypsilon híbrido, ressalvando que tal dependerá das tendências do mercado.

“Somos muito ambiciosos, mas ao mesmo tempo humildes”, sublinha o presidente da marca para explicar a cadência de lançamentos: “um produto a cada dois anos para nos dar tempo para fazer as coisas bem feitas”.

Para já, é possível ter uma ideia do que aí vem, com a revelação, neste sábado, do concept Pu+Ra HPE que, explica Luca Napolitano em comunicado enviado às redacções, resume a forma de a marca “conceber e experienciar o carro”. Os três modelos que serão lançados nos próximos cinco anos, a começar pelo novo Ypsilon, em 2024, serão inspirados nesta abordagem.

Em Portugal, a marca contará com dois espaços físicos, em Lisboa e no Porto.