A missão para o FC Porto já não parece impossível

Em apenas oito dias, o que parecia uma missão impossível deixou de ser um enredo de um qualquer filme de Hollywood. Após impor-se no clássico no Estádio da Luz de forma inequívoca, impedindo assim que o Benfica fizesse o xeque-mate no campeonato, o FC Porto entrou em campo na ronda 28 da I Liga com uma prenda transmontana - derrota das “águias” em Chaves - e, perante um aflito Santa Clara, os “dragões” não rejeitaram o brinde do rival: com uma vitória sem brilhantismo, por 2-1, os portistas reduziram para quatro os pontos que têm de atraso para o primeiro lugar.

Quatro pontos de desvantagem para o Benfica a apenas seis jornadas do final do campeonato seriam, em condições normais, uma enorme dor de cabeça para qualquer adepto do FC Porto. Porém, neste sábado, no Estádio do Dragão, a partir dos 34 minutos, quando Uribe inaugurou o marcador, houve mais regozijo do que lamento por parte dos portistas.

Sem os castigados Taremi e Grujic, e o lesionado João Mário, Sérgio Conceição atacou o duelo com os açorianos com Evanilson no banco (o brasileiro continua a procurar recuperar a melhor forma) e apostou em Toni Martinez como jogador mais adiantado, com Otávio sempre em terrenos próximos do espanhol - Pepê jogou na direita e Galeno na esquerda.

Se para o FC Porto as notícias do dia tinham sido as melhores, para o Santa Clara a vitória do Marítimo contra o Paços de Ferreira deixava a luz ao fundo do túnel ainda mais ténue para os açorianos. A sete pontos do lugar de play-off ocupado pelos madeirenses e oito derrotas consecutivas, a formação de Ponta Delgada entrou no Dragão sem margem de erro e, no início da partida, ainda deixou sinais de que podia causar uma surpresa.

Positivo/Negativo Positivo Santa Clara Para os açorianos foi a nona derrota consecutiva no campeonato e quase um ponto final nas esperanças de evitar a despromoção para a IILiga, mas o Santa Clara deixou uma boa imagem no Estádio do Dragão.

Positivo Uribe O médio colombiano foi dos poucos jogadores do FC Porto que manteve o nível habitual durante toda a partida. Negativo Segunda parte do FC Porto Após uma exibição de grande nível há uma semana contra o Benfica, a forma como Sérgio Conceição falou na habitual roda portista realizada no final da partida foi esclarecedora quanto ao descontentamento do técnico pela prestação da sua equipa. Após 45 minutos assim-assim, os “dragões” mostraram demasiada intranquilidade e pareceram acusar a responsabilidade de terem a oportunidade de reduzir para apenas quatro pontos a desvantagem para o Benfica.

Sem as amarras defensivas apresentadas há duas jornadas em Alvalade, o Santa Clara conseguiu colocar o FC Porto longe da sua baliza nos primeiros 15 minutos. Porém, na primeira ameaça, os “dragões” acertaram na barra (Uribe) e no poste (Martinez).

Mesmo não impondo um ritmo alto e denotando algum nervosismo, os “azuis e brancos” voltaram a estar muito perto do golo aos 24’ (com uma grande defesa, Gabriel Batista impediu que Eustáquio marcasse) e, pouco depois da meia hora, o Dragão respirou de alívio: ingenuamente Ygor Nogueira agarrou Martínez e o espanhol deixou-se cair na área. Na transformação do penálti, Uribe fez o 1-0.

Meia dúzia de minutos depois, Martínez voltou a cair na área e, após consultar as imagens, o árbitro voltou a assinar grande penalidade. Desta vez, foi Otávio que assumiu a responsabilidade, mas o médio não acertou na baliza, perdendo a oportunidade de praticamente sentenciar a partida.

Sem a tranquilidade de um 2-0, os portistas entraram na segunda parte com passividade a mais, permitindo que o Santa Clara conseguisse aproximar-se de forma assídua da área de Diogo Costa. Sentindo que não tinha o jogo sob controlo, Conceição procurou puxar a sua equipa para a frente (Evanilson no lugar de Eustáquio), mas o FC Porto continuou na mesma toada lenta e, com o Santa Clara confiante e a ameaçar empatar, a partir da hora de jogo começaram a ouvir-se assobios.

Porém, numa jogada às três tabelas, as esperanças açorianas ruíram. Aos 80’, Galeno cruzou tenso, MT aliviou de forma deficiente e, de primeira, Namaso fez o 2-0. As dúvidas estavam desfeitas, mas um golo açoriano nos descontos arrefeceu a festa no Dragão.