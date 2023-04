Homem suspeito de angariar “correios de droga” detido no Porto

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na quinta-feira, no Porto, um homem de nacionalidade brasileira suspeito de pertencer a uma rede internacional de tráfico de droga “responsável pela introdução de elevadas quantidades de cocaína na Europa”, foi revelado esta sexta-feira.

Em comunicado, a PJ refere que a detenção e identificação do homem, de 30 anos, suspeito de ser angariador de “correios de droga”, ocorreram fora de flagrante delito.

O detido é “suspeito de ter aliciado e recrutado” um segundo homem, também ele brasileiro, que “em Novembro do ano passado transportou, por via aérea, 2700 gramas de cocaína, desde o Brasil até Portugal”.

A PJ descreve que a droga, “suficiente para a produção de milhares de doses individuais”, era transportada na bagagem, “dissimulada em equipamentos electrónicos”.

“De acordo com os indícios recolhidos, o homem agora detido pertencerá a uma rede internacional de tráfico de estupefacientes, responsável pela introdução de elevadas quantidades de cocaína na Europa, cabendo-lhe a tarefa de angariar potenciais transportadores que se dispõem a viajar com o produto estupefaciente, a troco de uma compensação monetária”, lê-se no comunicado da PJ.

Sem especificar dia e hora, esta polícia de investigação avança que o detido vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.