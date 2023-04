Pizarro vai abrir todas as vagas disponíveis para contratar médicos de família. São mais de 900

Ministro da Saúde desde há oito meses, Manuel Pizarro quer cativar para os hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) o maior número possível dos médicos especialistas recém-formados, os que concluíram em Março o internato, e para isso tenciona abrir o concurso para contratação com a maior rapidez possível, eventualmente ainda este mês. Já para atacar o dramático problema da falta de médicos de família, decidiu avançar com uma estratégia inovadora, que passa pela abertura de todas as vagas que estão disponíveis nos centros de saúde. São mais de 900 em todo o país, ainda que apenas 355 jovens especialistas em medicina geral e familiar tenham terminado agora o internato. Mas o ministro acredita que conseguirá contratar alguns médicos de família que estão fora do SNS. E põe a hipótese também de ir buscar de novo médicos estrangeiros, por um período transitório, como fez quando foi secretário de Estado da Saúde, há mais de uma década. Quanto às urgências de ginecologia e obstetrícia, admite que o actual esquema de funcionamento rotativo poderá prolongar-se durante o complicado período do Verão.

