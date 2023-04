Partidos querem saber se houve incompatibilidade de Carlos Pereira na comissão da CGD

Como relator da comissão de inquérito à Caixa em 2017, o deputado socialista ilibava a administração de responsabilidades. IL chama administração do banco público a dar explicações no Parlamento.

A notícia de que Carlos Pereira teve uma dívida, como avalista, perante a Caixa Geral de Depósitos desde 2015 e teve com o banco um litígio sobre ela até ao ano passado vai levar a que os deputados remexam na história da primeira comissão de inquérito à reestruturação do banco público, da qual o deputado socialista fez o relatório que, em Julho de 2017, ilibava a administração de responsabilidades. Esse relatório acabou por ser chumbado pela falta de dois deputados socialistas à votação - Susana Amador e João Galamba.

A Iniciativa Liberal (IL) vai chamar ao Parlamento a administração da Caixa para explicar a sua intervenção no processo de dívida da empresa de que Carlos Pereira era avalista. Em declarações aos jornalistas, Rui Rocha lembrou que o deputado socialista acusou a Caixa de negligência no caso do processo da dívida de que era avalista e que tentou, durante vários anos, negociar a forma de pagamento. O líder liberal quer saber se houve ou não algum "intuito de retaliação", como alegou Carlos Pereira em conferência de imprensa.

A IL vai ainda pedir à Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados que se pronuncie sobre "se alguém que está em situação de litígio com a CGD tem condições para pertencer a uma comissão de inquérito sobre o banco e ser relator", como fez Carlos Pereira em 2017.

O Chega vai fazer o mesmo pedido perante a comissão da Transparência, que já atribuiu ao PCP a responsabilidade de elaborar um parecer sobre se há alguma incompatibilidade no facto de Carlos Pereira ter estado numa reunião de preparação da audição da ex-CEO da TAP e depois a questionar na Comissão de Economia, vindo a ser mais tarde o coordenador dos socialistas na comissão de inquérito.

Mas André Ventura quer também que se olhe para o relatório elaborado por Carlos Pereira na primeira comissão parlamentar de inquérito à recapitalização da CGD e à gestão do banco e apelou a todos os partidos que reavaliem o seu conteúdo para tentar perceber "se houve algum favorecimento do deputado" nesse relatório. "Há um lastro de cronologia que é preciso analisar para ver se os prazos coincidem com os do processo litigioso" do deputado socialista com o banco.

O deputado também participou na segunda comissão de inquérito à Caixa, em 2019, mas sem qualquer cargo especial.

O PSD, pela voz de Paulo Moniz, prefere esperar pela apreciação da comissão da Transparência sobre a conduta do deputado, e assume ter “muitas dúvidas” sobre se é possível reabrir o relatório do inquérito à CGD de 2017, embora considere que a” avaliação é sempre devida”. “Aguardaremos com serenidade as conclusões, elas são sempre válidas”, afirmou aos jornalistas o coordenador dos sociais-democratas.

“Ficou encerrado o relatório da CGD. Este dado que hoje conhecemos estará sob a mesa da comissão da Transparência”, disse.

Questionado sobre se a saída de Carlos Pereira do inquérito à companhia aérea era a decisão que se impunha, Paulo Moniz sublinhou que o PSD já tinha dúvidas sobre a conduta do deputado: “O PSD, desde o início, salientou esta dificuldade, tem de haver maior transparência. Foi por isso que suscitamos a avaliação da comissão da Transparência".