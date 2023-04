Novo aeroporto

Li com atenção o artigo de Marta Moitinho Oliveira, no PÚBLICO de 8 de Abril, acerca dos nove lugares em equação para o novo aeroporto de Lisboa. Não represento nenhum grupo, e creio que vou escrever pela última vez sobre este assunto, mas vai ficar escrito. O interesse nacional para o novo aeroporto é em Tancos (ponto final).

Os terrenos estão disponíveis, não têm aptidão agrícola, estão infra-estruturados, e a sua construção é muito barata. A primeira razão por que não tem sido muito falado é não haver negócio ali, a não ser por parte das Forças Armadas se quiserem ser oportunistas. Sobre a solução Santarém, é a segunda melhor (depois de Tancos), mas os terrenos têm aptidão agrícola e não estão disponíveis. Há negócio ali como em todos os demais. Quanto aos locais apontados na margem Sul, espero que o bom senso prevaleça e que estejam postos de parte.

Tancos está a uma distância razoável de Lisboa (nos tempos de hoje) e está dotado de todas as infra-estruturas necessárias: caminho-de-ferro, A1, A23, A13, situa-se muito perto do centro geográfico do país, numa zona pouco povoada e desfavorecida. Neste caso só é cego quem não quer ver.

Guilherme da Conceição Duarte, Vale Cabeiro

Mais um escândalo no Hospital de Faro

A corajosa acção da minha colega Diana Pereira, reportada neste jornal, merece o apoio do público vítima da situação e dos colegas honestos. Ela afrontou um sistema corrupto onde a mediocridade esconde a mediocridade. Os cidadãos algarvios não sabem os riscos que correm no serviço de cirurgia do Hospital de Faro. O problema vai muito além da denúncia da colega Diana e nunca poderá ser exactamente avaliado, pois que não existe auditoria honesta e eficaz nos serviços. Não existe no país uma cultura de segurança do doente à semelhança da aviação civil.

A lamentável situação no Hospital de Faro podia estar resolvida há muito se a tutela política fosse isenta de promiscuidades nas nomeações dos administradores. Ministro da Saúde e director executivo do SNS foram alertados várias vezes, mas escolheram nada fazer. Os interesses dos cidadãos não contam. Espero que a denúncia da corajosa colega venha a ser um momento “me too”, que desmascare a situação vergonhosa do Hospital de Faro.

José Ponte, Londres

O Porto e a ponte

Tudo leva a crer não terem sido muito felizes os membros da comissão encarregada da escolha dum nome adequado à dimensão e importância que a nova ponte do Douro passará a ter. Pelo menos é o que decorre do que vamos lendo e ouvindo por esta cidade a fervilhar de turistas. Certo é que a nova ponte à semelhança da sua penta avó Maria Pia, além de aproximar ainda mais as margens e suas populações, vai assegurar a necessária e urgente mobilidade face a um trânsito denso e caótico que diariamente entope a cidade.

Neste delicado contexto de escolha dum nome para a ponte, constata-se agora um significativo movimento para propor o nome de alguém que ali residiu durante décadas, dialogou com o rio, escreveu sobre a cidade e nas letras foi gigante entre os maiores. Se Agustina Bessa-Luís, de quem falamos, vier a ser escolhida, estou mesmo a ouvi-la dizer: "Não devemos recusar o que nos oferecem pois podem pensar que o não merecemos!" Irei votar nela.

José Manuel L. Pavão, Porto

A insustentável leveza do Governo

A tragicomédia da TAP expõe de forma inequívoca a ligeireza, leviandade, incompetência e o nepotismo deste Governo, que enterra 3,2 mil milhões de euros – a fortuna de muitos oligarcas russos – numa empresa que considera vital e que a gere por whatsApps! Outras empresas públicas, ou com capital público, como a Efacec certamente seguem o mesmo guião, e assim vai empobrecendo o país, perdendo-se a credibilidade e o respeito pelas instituições, substituindo-se os quadros técnicos, que faziam carreira por provas prestadas, por outros, escolhidos por relações políticas, familiares ou de amizade.

E vamos ter de assistir mais três anos a este descalabro? Se não é a altura para novas eleições, porque não um governo de iniciativa presidencial, com ministros competentes e conhecedores da realidade, com provas prestadas na vida profissional, ou mesmo política?

Isabel Ribeiro, Lisboa