Vamos ver em Portugal "a melhor obra de arte do século XXI"

Ragnar Kjartansson fez a "melhor obra de arte do século XXI". Foi o Guardian que lhe atribuiu tal epíteto, a propósito de The Visitors, que dá a capa do Ípsilon desta sexta-feira.

A Bienal de Coimbra dedica a Kjartansson a primeira exposição em Portugal. O artista islandês é uma estrela pop da arte contemporânea. "Estudei pintura, sempre foi a máquina, a essência, do meu trabalho. Não sei se sou um bom pintor, esse é o meu problema", diz este performer da repetição na entrevista que deu a Isabel Salema. Mostramos também cinco das obras em destaque em Coimbra.

Como contar a vida de quem parece ter sido tudo e o seu contrário, alguém que desafiou, provocou e agiu em liberdade na sociedade, confundindo tantos? Tentativa e erro até acertar passo com Natália Correia: foi o que Filipa Martins fez na biografia O Dever de Deslumbrar.

"O ziguezaguear de Natália era a sua linha recta para a liberdade", escreve a autora no livro. Na entrevista a Isabel Lucas, Filipa Martins acrescenta: "Toda a gente tem uma opinião sobre Natália Correia; toda a gente sabe algum episódio sobre ela; ela dá-nos uma falsa sensação de familiaridade."

Nesta edição também escutamos as novas canções de Feist. A canadiana edita Multitudes num momento em que se avalia à luz dos seus vários papéis: a filha que deixou de ser, a mãe que passou a ser, a mulher que acumulou mais alguns anos no corpo. Gonçalo Frota ouviu o que ela tem a dizer – que é muito.

Um aperitivo da entrevista: "Quando se grava um álbum, presume-se que se terá finalizado ou terminado algo, que alguma clareza terá sido encontrada. Mas agora, que é tempo de lançar estas verdades para o mundo, descubro que acordo todas as manhãs dentro do mesmo desconforto. Na minha vida, não estou necessariamente mais próxima de reconquistar algum equilíbrio interior."

Talvez Feist e Anna Machin, antropóloga especializada nos amores (todos, do maternal ao romântico, do religioso ao poliamoroso), pudessem falar longas horas sobre esta arte do viver. Escreveu o livro Amamos, Porquê? para explicar o que é isso de amar. E quebrar alguns mitos.

Figura-chave da dança brasileira, a coreógrafa Lia Rodrigues apresenta Encantado, a sua mais recente criação, na Culturgest, em Lisboa, este sábado, seguindo depois para o Porto, como parte do programa do Festival Dias da Dança. Falámos com ela e escolhemos outros pontos altos da programação do DDD.

