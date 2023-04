França: manifestantes e Governo à espera da decisão do Conselho Constitucional sobre as pensões

Três meses depois do anúncio da reforma das pensões do Governo de Emmanuel Macron que uniu a oposição e os principais sindicatos de França, levando milhões de manifestantes à rua, esta sexta-feira é conhecido o veredicto do Conselho Constitucional. Para além de se pronunciarem sobre a constitucionalidade da lei, os “sábios”, como são conhecidos os membros deste órgão (com poderes equivalentes ao Tribunal Constitucional português), vão ainda decidir sobre a possível realização de um referendo, uma proposta dos partidos de esquerda.

