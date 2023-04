Everlong Adventures: desacelerar, fotografar e devolver algo à natureza

“Viver, sentir, absorver, criar memórias e retribuir.” Estes são os pilares do projecto Everlong Adventures, um sonho do fotógrafo e explorador Rui Gaiola.

"Ir para a natureza, desacelerar o ritmo de vida, sentir e saborear tudo o que ela nos consegue proporcionar." O elemento extra desta receita infalível é ter "a fotografia como aliado" e, já agora, Rui Gaiola como companheiro — mais até do que guia — destas Everlong Adventures, uma ideia que se apoderou dele há sensivelmente dois anos, um formato que foi moldando com saídas de campo, acampamentos solitários e pequenas (e grandes) aventuras entre amigos.

Apresentou há dias na sua conta de Instagram o projecto de experiências na natureza "depois de muito trabalho não visível, de muitas horas sem dormir, muitas ideias feitas e desfeitas, muitos medos e inseguranças". Everlong Adventures tem como público-alvo fotógrafos amadores, profissionais ou apenas entusiastas. "O importante", diz Rui Gaiola, "é mesmo o gosto pela natureza, aventura e a vontade de explorar e viver o que Portugal tem para oferecer."

Foto Desacelerar o ritmo de vida Everlong Adventures

Na prática são tours fotográficos de um ou de dois dias, adventure weekends de três a cinco dias, isto para além de workshops, encontros de fotografia, acampamentos e "uma parte muito importante" de "devolver à natureza", um capítulo importante que o fundador — um dos responsáveis pela criação do Naturcôa, no Sabugal — pretende desenvolver num futuro próximo.

"A longo prazo, quero que seja uma forma de cuidar da natureza e de devolver um pouco do muito que ela nos dá, com recolhas de lixo, reflorestação, controlo de invasoras por exemplo, em equilíbrio com eventos, passeios, acampamentos e retiros", explica à Fugas.

Sentir e experienciar a natureza em formato slow living, sem pressa, de corpo e alma, a usufruir de tempo de qualidade no exterior. Registar as aventuras e captar os detalhes e paisagens enriquece e perpetua a experiência. A fotografia obriga quase de forma involuntária a olharmos para as coisas de forma atenta, a querer conhecer as espécies de fauna e flora, a luz, as diferentes estações do ano e diferentes condições climáticas, de forma a criar memórias visuais únicas, utilizando a câmara como extensão do nosso corpo e visão.

Foto Os primeiros pontos no mapa são a Serra de Sintra e a Serra da Estrela Everlong Adventures

Muito presentes estarão diversas questões ambientais, directa ou indirectamente ligadas com o turismo e a presença e intromissão humana na paisagem. Daí que Rui Gaiola queira vincar o verbo "retribuir", "dar de volta à Terra", seja através de acções de limpeza/recolha de lixo, plantação de árvores e controlo de espécies invasoras, envolvendo os intervenientes em actividades que irão gerar um "resultado positivo, reduzindo o efeito nocivo" da nossa actividade.

Foto Rui Gaiola Everlong Adventures

"O conceito de conscious outdoor living é uma bandeira muito importante da Everlong Adventures. Assente no sentido de respeito e conservação da natureza, património e pessoas, bem como nas boas práticas de como estar na natureza de forma consciente, tem como intuito gerar o mínimo impacto possível em toda as actividades. Sempre que possível ou se justifique, iremos identificar a fauna e flora da região aumentando o nosso conhecimento e sentido de alerta/conservação, bem como recolher todo o lixo com que nos cruzarmos nos nossos passeios."

O autor do livro I Wish I Could Drive these Roads Forever vai começar este novo projecto pela serra de Sintra e serra da Estrela, mas em breve pretende alargar a acção destas Everlong Adventures a "mais dois ou três locais".