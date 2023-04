Espargos, Sauvignon Blanc, aviões e outras tretas

Manuel Beja, o presidente do conselho de administração da TAP, esperou oito meses por uma reunião com o ministro das Finanças e não conseguiu que o ex-ministro das Infra-Estruturas o ouvisse após quatro tentativas. Reportava a ambos. Um pobre homem com sentido prático. Mesmo ignorado e humilhado, manteve o emprego, não bateu com a porta. E, depois de despedido, insiste que tem direito a continuar no cargo.

