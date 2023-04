O inesperado Fritz está entre os quatro semifinalistas de Monte Carlo

Stefanos Tsitsipas deverá estar arrependido de ter escrito “terra batida nos EUA é como um unicórnio num skate”, após a vitória nos oitavos-de-final do Rolex Monte-Carlo Masters. É que o adversário que encontrou nos “quartos” foi o norte-americano Taylor Fritz, que revelou estar bem adaptado ao pó de tijolo europeu e dominou Tsitsipas, vencedor das duas últimas edições do evento monegasco. E logo depois, teve oportunidade a escrever na lente da câmera de televisão: “terra batida dos EUA???”

Antes que alguém criasse (mais) uma polémica entre jogadores, Fritz fez questão de esclarecer que foi apenas uma brincadeira. “Sou a última pessoa a sentir-se ofendida. Apenas quis escrever algo engraçado e não como uma reacção a um insulto”, explicou Fritz (10.º) depois de vencer Tsitsipas (3.º), por 6-2, 6-4, e assinar a sua primeira vitória sobre um "top 10" num court de terra batida.

Embora seja verdade que não existem nos EUA muitos campos idênticos aos do Monte-Carlo Country Club, a federação norte-americana tem construído mais nos centros de treino e, em 2015, Fritz e o compatriota Tommy Paul protagonizaram a final júnior de Roland Garros.

“Penso que o meu nível foi muito alto. Ganhar-lhe dá-me muita confiança e dá-me a certeza de que preciso que posso jogar bem em terra batida”, afirmou o tenista de 25 anos, que decidirá um lugar na meia-final com Andrey Rublev (6.º), vencedor do alemão Jan-Lennard Struff (100.º), por 6-1, 7-6 (7/5).

A outra meia-final vai opor Jannik Sinner (8.º) a Holger Rune (9.º), que aproveitaram o desgaste dos adversários. Sinner, de 21 anos, é o mais jovem na Era Open a atingir as meias-finais em Indian Wells, Miami (finalista) e Monte-Carlo na mesma época, depois de afastar o amigo Lorenzo Musetti (21.º), com um duplo 6-2.

Rune é o primeiro teenager na Era Open a derrotar mais do que um tenista do "top 5" nos quartos-de-final de um Masters 1000, após eliminar Daniil Medvedev (5.º), por 6-3, 6-4.

Já com mais de 30 encontros realizados este ano, Medvedev desistiu de jogar na próxima semana no ATP 500 de Barcelona, torneio que também não irá contar com Rafael Nadal, ainda sem condições de voltar à competição após a lesão contraída em Janeiro.

Em compensação, Carlos Alcaraz já se encontra a treinar-se no Real Club Tenis Barcelona, onde fará e estreia na época europeia de terra batida.

No Jamor, Portugal superou a Grécia por 2-1, graças à vitória no decisivo encontro de pares, e terminou no primeiro lugar a Pool A do Grupo II da Billie Jean King Cup. Esta sábado (11 horas), a selecção feminina inicia a fase de apuramento para o Grupo I, defrontando a Geórgia.