Um árbitro e uma câmara: há uma nova forma de proteger os juízes

Os ingleses equiparam árbitros com câmaras no peito, que filmam a ira de jogadores e treinadores. Por lá, têm gostado dos resultados, mas a Federação Portuguesa de Futebol não quis comentar a ideia.

Insultos, ameaças e, por vezes, violência – verbal, com muita frequência, e física, com alguma. A protecção aos árbitros de futebol tem um novo caminho, o das filmagens. Está em marcha no futebol inglês um projecto-piloto no qual os árbitros dos escalões secundários apitam os jogos com uma pequena câmara no peito.