Oito é o quarto e penúltimo single com videoclipe de Palas, antes do disco em Maio

É um disco e é também uma curta-metragem. Chama-se Tons de Pele, é um EP que o músico e agitador cultural bracarense Filipe Palas anuncia para dia 5 de Maio e a curta-metragem que lhe corresponde tem vindo a ser lançada aos poucos, em videoclipes. O primeiro foi Caos, lançado no dia 27 de Janeiro, seguindo-se-lhe Meio Dia, a 24 de Fevereiro, e Bagaço, estreado no dia 10 de Março. Esta sexta-feira é divulgado o quarto e penúltimo single e videoclipe do disco, Oito, que, segundo o texto que acompanha o lançamento, “remete-nos a uma recolha de fragmentos, de pensamentos, da nostalgia e do regresso às origens... um mundo ousado e belo”.

Com música e letra de Palas, a realização, montagem e pós-produção do vídeo é de Paulo Cunha Martins. A acompanhar o vídeo, estão estas palavras de Adolfo Luxúria Canibal (dos Mão Morta), que fez uma interpretação escrita de todos os temas desta obra de Palas: “Reminiscências da infância levam a canção, numa lengalenga esotérica, a fugir do lugar para o interior da mente, onde quatro e quatro são oito e as imagens se sobrepõem como visões psicadélicas de soledade.”

Este EP de Palas, Tons de Pele, conta com as participações de Sérgio Freitas (Sensible Soccers, Serge Fritz) e Luís Barros (Alek Rein, The Burnt Pines, Filipe Sambado, Les Saint Armand) e, além dos quatro temas entretanto divulgados, conta com um quinto, Jogo exausto, a ser publicado em Maio. Temas relacionados entre si e relacionados também com a cidade de Braga.