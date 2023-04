O Ocidente, onde o Sol se põe

O Declínio do Ocidente, de Oswald Spengler, não é hoje de grande utilidade para a nova direita em ascensão. Mas é muito útil se nos dedicarmos à fisiognomia da direita do nosso tempo.

A comparação recorrente de alguns traços fundamentais da situação política e cultural do nosso tempo com aquela que se viveu entre as duas Grandes Guerras é responsável pelo despertar de um título que conta entre os mais famosos diagnósticos do presente, feito numa época em que tal género conheceu uma enorme fortuna. Trata-se de O Declínio do Ocidente, de Oswald Spengler (1880-1936).