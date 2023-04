Sonda europeia partiu para Júpiter. É o primeiro de 3006 dias de viagem até lá

À segunda foi de vez e a sonda europeia Juice iniciou esta sexta-feira a viagem até ao maior planeta do nosso sistema solar. Missão quer procurar vida nas luas geladas de Júpiter.

A contagem decrescente começa agora: a sonda Juice já está a caminho de Júpiter, naquele que é o primeiro dia de oito anos de viagem até ao gigante gasoso. Depois do mau tempo adiar a primeira tentativa de lançamento na quinta-feira, a sonda da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) partiu finalmente do Centro Espacial de Kourou (Guiana Francesa) com a missão bem definida: procurar vida em Júpiter e nas suas três grandes luas geladas – Calisto, Europa e Ganimedes.

Depois da tempestade, vem a bonança. E não haverá ocasião a que o provérbio se aplique tão certeiramente. Mesmo com o tempo pouco famoso, como avisava ao PÚBLICO o português Bruno Sousa, um dos dois directores das operações de voo desta missão, não houve risco de trovoada a ameaçar a trajectória do foguetão Ariane 5 – e da Juice que seguiu encapsulada no topo – até ao espaço. Nem um segundo antes, nem depois: às 13h14m01 (de Portugal continental), a primeira missão europeia a Júpiter descolou.

Não é uma missão qualquer. A sonda Juice (acrónimo em inglês para Explorador das Luas Geladas de Júpiter) é a primeira a levar a Europa ao “minissistema solar” que é Júpiter e as suas luas. E é nestas luas que está a grande tarefa da sonda: confirmar a existência de oceanos debaixo de Calisto, Europa ou Ganimedes e perceber se há condições para haver vida nestas três luas geladas. E, aqui, procurar vida não é encontrar uma civilização, mas sim descobrir micróbios, por exemplo – algo que demonstra que há condições suficientes em determinado local para existirem organismos vivos.

Apesar do alívio da partida, esta é uma longa viagem que só chegará ao destino em Julho de 2031 – daqui a oito anos. E a partir desse ano, a sonda Juice entrará num rodopio de manobras (35, para sermos mais exactos): entrará na órbita de Júpiter, depois aproximar-se-á de Calisto e Europa, antes de completar a missão na órbita de Ganimedes. O fim está marcado para 2035, quando a sonda for “atirada” contra Ganimedes e concluir o seu percurso no espaço.

Ganimedes é mesmo a lua predilecta desta missão. É, aliás, a maior lua do nosso sistema solar – maior do que o planeta Mercúrio, inclusive – e tem o seu próprio campo magnético, o que a torna especialmente interessante para os cientistas. Ao explorar esta lua, a ESA espera descortinar a interacção entre Júpiter e as suas luas geladas, o que vai ajudar a compreender como se formou este planeta e de que forma isso contribui para os oceanos que Calisto, Europa ou Ganimedes terão.

Foto O lançamento da sonda Juice aconteceu no segundo exacto: às 13h14m01 ESA

Pelo meio, um marco histórico: quando a Juice entrar na órbita de Ganimedes, será a primeira vez que orbitaremos um satélite natural que não é a nossa Lua.

Esta sexta-feira, a Europa fez história na sua afirmação espacial. Pela primeira vez, há uma sonda europeia a caminho do maior planeta do nosso sistema solar. Ainda falta algum tempo até a Juice bater à porta de Júpiter e entrar numa odisseia de manobras e medições para, simplesmente, conhecermos mais – não, ainda não sabemos tudo. Lembra-se onde estava há oito anos? É esse o tempo de viagem e este é o dia 1 de 3006 dias até Júpiter.