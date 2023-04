P24. O que temos de mudar nos mecanismos de denúncia de assédio em Portugal?

Neste P24 ouvimos as jornalistas Aline Flor e Joana Amaral Cardoso.

As situações de alegado assédio sexual no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra levantam o véu sobre comportamentos cada vez mais denunciados nas universidades portuguesas. Neste P24 ouvimos as jornalistas Aline Flor e Joana Amaral Cardoso.

