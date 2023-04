CMVM abriu processo de contra-ordenação à TAP no âmbito do caso Alexandra Reis

O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Luís Laginha de Sousa, disse esta quinta-feira aos deputados que o regulador abriu um processo à TAP para "apuramento de eventual responsabilidade contra-ordenacional" sobre a "qualidade e tempestividade" da informação prestada pela companhia aérea sobre a saída de administradores. Aos deputados, o regulador não mencionou o nome da ex-administradora da TAP, Alexandra Reis, preferindo referir-se a "administradores".

O presidente da CMVM, que falava na comissão parlamentar de inquérito à TAP, na qual é a sexta personalidade a ser ouvida pelos deputados, afirmou também que a companhia aérea já foi notificada do processo, "estando a decorrer o prazo para se pronunciar".

Na intervenção inicial, Laginha de Sousa esclareceu que, por ser ele próprio detentor de obrigações da TAP, que subscreveu “antes do início” do seu mandato na CMVM, a lei não lhe permite “que participe nas decisões do conselho de administração que produzam efeitos na TAP”. Frisou, no entanto, que está “a par dessas decisões e em condições de prestar os esclarecimentos” necessários.

No caso de uma empresa com obrigações (títulos de dívida) no mercado, esta tem menos responsabilidades de divulgação de informação do que uma empresa com acções. E, de acordo com o presidente da CMVM, tratando-se de um emitente de obrigações, a cessão de funções de um administrador deve comunicada publicamente, tal como sucedeu, mas só pode ser exigida a divulgação do valor de pagamento de uma indemnização se esse montante for de tal “de tal forma elevado que pudesse influenciar de forma sensível a formação dos preços das obrigações”.

Laginha de Sousa adiantou ainda que não houve queixas nem pedidos de informação por parte de obrigacionistas da TAP relativos ao caso da saída de Alexandra Reis.

O regulador adiantou ainda aos deputados que está obrigado pelo dever de segredo, pelo que não respondeu a perguntas concretas sobre o processo contra-ordenacional em curso. O presidente da comissão parlamentar de inquérito à TAP, Jorge Seguro Sanches, adiantou que será feito um pedido de levantamento do sigilo junto do Supremo Tribunal de Justiça para que os deputados possam aceder a mais informação.

Questionado sobre a ausência de referência no relatório do governo societário de 2020 sobre o pagamento de outras indemnizações, o responsável disse adiantou que a CMVM “detectou” e “encaminhou” aquela ausência para a UTAM - a unidade no Ministério das Finanças que acompanha as empresas públicas -, um processo que ainda não está terminado.

A 4 de Fevereiro de 2022, numa comunicação ao mercado, a TAP tinha anunciado a "renúncia ao cargo" por Alexandra Reis, adiantando que esta tinha decidido "encerrar este capítulo da sua vida profissional" e abraçar "novos desafios".

Já com o caso da indemnização de Alexandra Reis na praça pública, a TAP fez um segundo comunicado, a 27 de Dezembro, a “esclarecer” que a renúncia “ocorreu na sequência de um processo negocial de iniciativa da TAP, no sentido de ser consensualizada por acordo a cessação de todos os vínculos contratuais existentes” entre a administradora e o grupo.

CEO da TAP remeteu para os advogados

Esta terça-feira, o presidente do conselho de administração da TAP, Manuel Beja – que sai esta quinta-feira da TAP, tal como a presidente executiva, Christine Ourmières-Widener – adiantou que a CMVM tinha aberto um processo contra a empresa, devido à forma incorrecta como comunicou ao mercado a saída da ex-administradora Alexandra Reis.

"Obtive informação cerca de uma hora antes desta audição que a CMVM terá aberto um processo contra a TAP", afirmou Manuel Beja, sem mais informações.

Na ida ao Parlamento que se realizou a 18 de Janeiro, a presidente executiva da TAP afirmou aos deputados que tudo o que referiu na informação inicial enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários resultou do que a sociedade de advogados contratada pela empresa, a SRS, indicou. “Apenas publicámos na CMVM aquilo que estava escrito pelo nosso consultor externo. Nada mais, nada menos”, explicou.

A 27 de Dezembro, fonte oficial da CMVM tinha afirmado ao PÚBLICO que as empresas emitentes de obrigações cotadas, como é o caso da TAP, "têm o dever de divulgar as alterações que ocorram na composição dos seus órgãos sociais, com rigor e de forma tempestiva".

Depois de receber as respostas da TAP sobre o caso nesse mês de Dezembro, o ministro das Finanças, Fernando Medina, e o ex-ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, remeteram o processo para a Inspecção-Geral de Finanças (IGF) e para a CMVM. A IGF já declarou nulo o acordo que deu origem ao pagamento daquela indemnização, e o Governo demitiu os responsáveis máximos da TAP, mas a CMVM não produziu ainda conclusões oficiais.