A mulher de João Galamba e as explicações de Medina

Na hierarquia dos casos, casinhos e casões que têm infestado esta maioria absoluta, a nova história envolvendo a mulher de João Galamba não ultrapassa a fasquia de casinho. Mas não é irrelevante. Pelo contrário: ela é bastante emblemática de uma certa forma socialista de agir — e, sobretudo, de uma certa forma de reagir, porque mais grave do que as revelações da CNN Portugal são, de novo, as explicações de Fernando Medina no Parlamento, naquela mistura tão sua de quem não sabe de nada mas se indigna com tudo, que já lhe deveria ter valido o título honorífico de Rei dos Sonsos.

