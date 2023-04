O amigo de Kiev

O comboio é lento. Vai pela calada da noite. Comporta-se como o soldado quando vai curvado, de passo calculado e de arma pronta à espera do inesperado. Vamos para Kharkiv (Carcóvia). Como nós vão centenas. Crianças, velhos, mulheres e soldados. Todos subiram para o vahon azul. É bonito o comboio. Cada entrada tem um funcionário. Uns mais desleixados no vestuário, outros mais aprumados. Parecem os generais dos comboios. Ou – a noite é propícia a pesadelos – a Gestapo no seu vício desumano.

A estação de Kiev é um palácio construído pelos sovietes. Funcional e colossal. À entrada há agora detectores de metais e raio X. As filas andam rápido. Em cada esquina um, dois, três, polícias armados até aos dentes. Também há cães. Malas, sacos, carrinhos de bebé, flores, café e bolos. E muitos soldados. Com arma ou sem arma. De braço ao peito ou perna hirta. Nas costas musculadas, todos carregam uma enorme mochila. Levarão roupa íntima? Levarão a fotografia da namorada ou do filho? Levarão um amuleto? Levarão garrafas de vodka? Levarão de certeza, carregados dos pés à cabeça, a esperança de voltarem. Vivos e inteiros.

Enquanto esperava o avanço do relógio, ia vendo a multidão. Passou um homem de estatura média. Magro e rápido. Veio-me à memória um amigo meu. Encontrei semelhanças. Podia até ser ele. Seria um abraço gigante. Esteve com as malas prontas para ir estudar para a Faculdade de Desporto em Moscovo – mas o inesperado aconteceu. O país estava a entrar em colapso. Foi anulada a matrícula. Hoje tem filhos e trabalha num escritório. Podia ter sido atleta de alta competição. Podia ter casado com uma soviética. Até podia viver em Kiev, mas não. O destino é feito pelos homens. E nesta terra, todos os dias, os jovens vêem anulada a sua matrícula. A matrícula do futuro. A matrícula de poder escolher.

Vou tirar as botas e esticar as pernas nos lençóis brancos. Em cima, dorme o meu filho. É bom saber que pode sonhar. Até amanhã!