Três anos depois, Banhos Velhos regressam para descentralizar a cultura em Guimarães

É com “esforço” e “muito sacrifício” que os Banhos Velhos, em Caldas das Taipas, uma vila de Guimarães, voltam a habitar, este ano, o seu espaço de origem, o complexo termal construído no século XIX e recuperado, em 2010, para acolher actividades culturais.

“A última iniciativa aqui foi em Agosto de 2019. Mas a adversidade trouxe oportunidades”. A adversidade, relembrada esta quinta-feira durante a apresentação do programa cultural, que decorrerá entre Maio e Setembro, por José Manuel Gomes, programador dos Banhos Velhos, tem reflexo na pandemia e nas obras de requalificação do centro cívico da vila, que ainda decorrem junto ao antigo complexo termal. Inviabilizaram a organização do evento no seu habitat natural, localizado junto à margem do rio Ave, e obrigaram ao uso do pavilhão polidesportivo e das piscinas da vila para a apresentação de espectáculos. “Deram uma nova dimensão” à iniciativa, enalteceu o programador, mas o “regresso a casa” há muito era esperado, admitiu.

A vila de Calda das Taipas, situada entre Braga e Guimarães e conhecida pela sua herança termal, alcançou uma nova dimensão cultural com a recuperação do complexo dos Banhos Velhos, inserindo-se na “política de descentralização cultural” do concelho. “Envolve não apenas artistas de referência, mas também instituições locais”, assinalou o vereador com o pelouro da Cultura de Guimarães, Paulo Lopes Silva. Até o turismo terá retirado dividendos. O proprietário do único hotel da vila, confidenciou José Manuel Gomes, “já recebe solicitações de pessoas da Galiza e de França sobre se ele próprio conhece a agenda” do evento.

No reatar ao espaço de origem romana, a organização dos Banhos Velhos quer repensar todo o complexo, composto por dois edifícios, um em forma dodecagonal e com uma clarabóia no topo, e outro em planta rectangular, do qual se preservam apenas as paredes e os compartimentos dos banhos a céu aberto. Será aqui que Surma se juntará a Mira Quebec, novo projecto do vimaranense José Pedro Caldas, para a apresentação, no dia 16 de Junho, de um espectáculo “imersivo e pouco convencional, pensado para o espaço”, disse o artista esta quinta-feira.

O concerto será o primeiro do programa de música dos Banhos Velhos, que terá ainda as apresentações de José Pinhal Post-Mortem Experience, a 14 de Julho, First Breath After Coma e Noiserv, a 11 de Agosto, e A Garota Não, a 22 de Setembro.

Haverá ainda espaço para visitas guiadas e sessões de cinema entre Junho e Agosto, um workshop de escrita criativa, a 23 de Maio, e as peças de teatro Dois Tempos, do GTAC - Grupo de Teatro Amador de Campelos, no dia 8 de Julho, e Aquistas, da associação Atrama, a 24 de Setembro. A performance será inspirada nas memórias de Amadeo de Souza-Cardoso durante a sua estadia no edifício das Termas, também conhecido como Banhos Novos, que sucedeu aos Banhos Velhos na oferta termal em Caldas das Taipas. A história do edifício, que este ano assinala 125 anos desde a sua construção, será ainda objecto de uma tertúlia, a 2 de Junho, moderada pelo historiador António Oliveira. Todas as actividades são de entrada gratuita.