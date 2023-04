Seis meios aéreos combatem fogo no concelho da Covilhã

Seis meios aéreos estão a combater um incêndio que lavra no concelho da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, desde as 13h26, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela.

De acordo com a mesma fonte, pelas 15h15 estavam no terreno, para além dos seis meios aéreos, 150 operacionais e 38 viaturas.

"O incêndio progride numa zona de eucalipto e de pinhal e o vento está a dificultar as operações de combate", referiu a fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela, na Guarda.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC), o incêndio teve início por volta das 13:26, na localidade de Unhais da Serra, no concelho da Covilhã.