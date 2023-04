Série biográfica sobre Sócrates, “o Calcanhar de Ouro”, vai chegar em 2024

Entre os anúncios feitos pelo Grupo Globo na Rio2C, evento que reúne profissionais do audiovisual, está Sócrates Brasileiro, documentário do premiado cineasta Walter Salles, que começou a ser filmado no ano passado.

Em quatro episódios, a produção traz depoimentos de familiares e amigos do “Doutor” Sócrates, tais como os jornalistas Juca Kfouri, colunista da Folha de S. Paulo, e José Trajano, além de Walter Casagrande Jr., seu principal parceiro em campo, pelo Corinthians, e de valores ideológicos que fizeram dos dois os mais conhecidos representantes da “Democracia Corintiana”.

Criado dentro do Corinthians, no início dos anos 1980, o movimento ultrapassou as linhas dos balneários e estádios de futebol, abastecendo mobilizações maiores, como as Diretas Já, que pediam a volta do direito ao voto para Presidente da República durante o Governo do general João Figueiredo, o último Presidente do período da ditadura militar (1964-1985).

A série segue a história do paraense que cresceu em Ribeirão Preto e se formou em Medicina, destacando-se como ídolo da uma das maiores “torcidas” do Brasil e como activista político. Salles focaliza ainda o legado deixado pelo atleta, que morreu em consequência do alcoolismo, em 2011, aos 57 anos.

No ano passado, o consagrado prémio Bola de Ouro, promovido pela revista francesa France Football, criou a categoria Sócrates, assim baptizada para contemplar atletas que se mobilizam por questões sociais. A primeira edição foi apresentada por Raí, um dos seus cinco irmãos, que seguiu os seus passos no futebol e no activismo pela democracia.

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S. Paulo

O PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em Portugal.