Sindicatos da TAP exigem “medidas sérias” ao novo presidente que “garantam a paz social”

Os principais sindicatos que representam os trabalhadores da TAP emitiram esta quinta-feira uma carta aberta ao novo presidente da TAP, Luís Rodrigues, na qual dizem que, “perante os últimos acontecimentos da comissão parlamentar de inquérito, mas mantendo um elevado grau de responsabilidade”, não podem “ficar indiferentes aos sucessivos escândalos”, exigindo “medidas sérias e concretas que garantam a paz social”.

Falando em sentimento de “desalento”, mas também de “um elevado grau de esperança” face à entrada do novo presidente, que já foi administrador executivo da TAP e que estava a liderar a açoriana SATA, os sindicatos dizem que não podem “continuar a compactuar com uma retórica baseada num plano de reestruturação que os trabalhadores (e os contribuintes) não conhecem”.

Este plano, defendem, “há muito deixou de fazer sentido, seja pela realidade operacional que a TAP vive (recentemente confirmada pelos resultados apresentados), seja pelas projecções internacionais do sector da aviação comercial”.

Assim, este grupo de 13 sindicatos, que inclui os pilotos (SPAC), manutenção (Sitema), tripulantes de cabina (SNPVAC) e pessoal de terra (Sitava), entre outros, exigem “de imediato o fim dos ATE [acordo temporário de emergência], o fim dos cortes e dos congelamentos salariais, a reversão das denúncias dos AE [acordos de empresa, em vigor até à pandemia], bem como a reintegração dos trabalhadores alvo do despedimento colectivo”.

Acções de protesto no horizonte

Em paralelo, os sindicatos afirmam que vão avançar com acções de protesto. “Não nos contentamos apenas com palavras. A nossa insatisfação pelo rumo que a empresa está a levar — pela ausência de soluções e respostas em relação ao infantário — será visível através de uma série de iniciativas que iremos previamente comunicar nos próximos 30 dias.”

De acordo com estes sindicatos, “se a empresa (e o Governo) não alterarem a sua posição sobre estas temáticas e não tomarem medidas que visem o restabelecimento das condições laborais e financeiras dos trabalhadores do grupo, não restará outra solução aos sindicatos senão assumir uma posição que, apesar de indesejável, é legítima, face à absoluta desproporcionalidade existente e que há muito deveria estar extinta”.

O ministro das Infra-estruturas, João Galamba, já afirmou que os novos desafios do novo presidente são "devolver confiança e paz social à TAP, continuar a implementar com sucesso o plano de reestruturação”; “conduzir, em articulação com o accionista, o processo de abertura e privatização do capital da TAP”; bem como garantir o “sucesso das negociações com as estruturas sindicais” e “assegurar um pilar-chave do plano de reestruturação, que são os acordos de empresa alinhados com a sustentabilidade futura, financeira e operacional” da TAP.

O novo presidente vai assumir funções esta sexta-feira, dia 14 de Abril, substituindo o presidente do conselho de administração, Manuel Beja, e a presidente da comissão executiva, Christine Ourmières-Widener, que saem esta quinta-feira da empresa após terem sido afastados pelo Governo na sequência do caso Alexandra Reis e do relatório da IGF.

Os dois gestores que estão agora de saída já foram ouvidos no âmbito da comissão parlamentar de inquérito.