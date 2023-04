WTA anuncia fim do boicote à China

O mundo do ténis ficou esta quinta-feira abalado com o anúncio da WTA em regressar à China, após o boicote de 16 meses na sequência das denúncias realizadas pela tenista Peng Shuai de assédio sexual por parte de um dirigente do governo chinês. Para muitos, esta decisão significa uma derrota da WTA e uma cedência à China que, até ao boicote, chegou a receber uma dezena de torneios profissionais femininos por ano, originando vários milhões de dólares de receita para a WTA.

Embora reconheçam que nada mudou – não houve confirmação de uma investigação transparente sobre o caso e nunca puderam contactar directamente com Peng –, os responsáveis do circuito profissional feminino justificaram que têm garantias do bem-estar da jogadora e que, como o boicote em curso não estava a ter resultados, não “fazia sentido” o WTA Tour manter-se afastado da China.

“O que mudou foi que recebemos garantias de pessoas próximas dela, com as quais estivemos em contacto, que ela está em segurança e a viver com a sua família em Pequim. Primeiro e mais do que tudo, a segurança dela é a nossa prioridade e, neste caso, nós temos garantias”, afirmou o CEO da WTA, Steve Simon, em entrevista à Associated Press.

Desde a denúncia, em Novembro de 2021, através de uma publicação nas redes sociais, entretanto apagada pelas autoridades chinesas, Peng ficou proibida de sair do país, não competindo desde Fevereiro de 2020. A tenista, agora com 37 anos, atingiu o 14.º lugar no ranking mundial de singulares, foi número um no de pares – variante em que somou 23 títulos, entre os quais dois do Grand Slam – e representou a China em três edições dos Jogos Olímpicos. Conquistou dois títulos no circuito individual e angariou mais de 8,7 milhões de euros em prémios monetários.

Os torneios a realizar na China ainda este ano deverão ser anunciados em breve, sendo esperado que Shezhen volte a receber as WTA Finals, que reúne as melhores tenistas no final da época.