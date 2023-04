Treinador Rudi Garcia despedido do Al-Nassr

Maus resultados e tensão no balneário contribuíram para a saída do técnico francês, dias antes de um jogo com o Al-Hilal.

Rudi Garcia já não é treinador do Al-Nassr. O clube saudita, que nesta temporada ganhou grande notoriedade com a contratação de Cristiano Ronaldo, despediu o técnico francês de 59 anos a poucos dias de um jogo importante, diante do campeão Al-Hilal.

O "mandato" de Garcia durou menos de um ano. A decisão da direcção do clube de rescindir o contrato deve-se, segundo adiantam os media sauditas, ao clima de tensão que se instalou no balneário depois do empate diante do modesto Al Feiha, no passado domingo, que reduziu as hipóteses de o Al-Nassr chegar ao título.

AlNassr can announce that Head Coach Rudi Garcia has left the Club by mutual agreement.



The board and everyone at AlNassr would like to thank Rudi and his staff for their dedicated work during the past 8 months. pic.twitter.com/6wx6p68f6N — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 13, 2023

O treinador francês, que antes orientou a Roma e o Marselha, dirigiu críticas à prestação da equipa depois dessa partida: "O resultado é mau, não estou satisfeito com os jogadores". Comentário que não terá caído bem no grupo e que, aliado ao facto de o clube ter deixado fugir o Al-Ittihad Jeddah na liderança do campeonato, contribuiu para a saída.

Nos últimos quatro jogos da Liga saudita, o Al-Nassr empatou um, ganhou dois e perdeu outro, tendo perdido terreno na luta pelo título nacional, agora a três pontos do líder e com sete jornadas por disputar. De resto, nesta temporada perdeu a Supertaça saudita e não conseguiu ganhar nenhum dos jogos aos rivais directos (Al-Ittihad, Al-Hilal e Al-Shabab).

Para assegurar o comando da equipa no imediato, a direcção do Al-Nassr escolheu o actual treinador dos Sub19 do clube, o croata Dinko Jelicic, de 49 anos.