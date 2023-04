Os portugueses estão mais discretos a marcar esta época

É uma passagem de testemunho a quase toda a linha: a lista de goleadores portugueses nas principais Ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) apresenta este ano muitas novidades face ao que sucedera nas últimas décadas. E o marco do golo 100 simboliza bem isso: foi apontado por Rafael Leão a 2 de Abril, na surpreendente goleada do Milan em casa do líder Nápoles. Mas os portugueses estão menos prolíficos: foi preciso esperar pelo último terço da temporada para se chegar a esta marca.

Na temporada 2020/21, o centésimo golo luso apareceu a 2 de Fevereiro, apontado por João Moutinho ao serviço do Wolverhampton. Na temporada passada, essa marca teve assinatura de Gonçalo Guedes, pelo Valência, a 13 de Fevereiro. Mesmo com um Mundial pelo caminho a baralhar os calendários, a conclusão é evidente: os portugueses estão menos em destaque na finalização do que em temporadas anteriores.

O “exílio dourado” de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita (foi o melhor português em 2020/21, com 29 golos na Serie A italiana pela Juventus; e em 2021/22, com 18 na Premier League ao serviço do Manchester United), o apagamento de André Silva no Leipzig e as dificuldades de Diogo Jota, que esteve lesionado e ainda não marcou pelo Liverpool esta época, ajudam a explicar o menor número de finalizações dos portugueses nas “big 5”.

Em sentido contrário, assistimos à confirmação de Rafael Leão e reforça-se o estatuto de Beto (Udinese) – ambos com 10 golos na Serie A. Destaque ainda para os números de Nuno Tavares na Ligue 1: o lateral do Marselha já fez seis golos, tantos quantos os avançados João Félix (quatro pelo Atlético Madrid e dois pelo Chelsea) e Daniel Podence (Wolverhampton).

O primeiro episódio desta história 2022/23 aconteceu a 6 de Agosto, quando Podence marcou pelo Wolverhampton frente ao Leeds. Seis dias depois, a 12 de Agosto, na segunda jornada da Liga francesa, Renato Sanches fez golo na sua estreia pelo PSG um minuto depois de sair do banco. Depois destes dois, mais 58 remates certeiros antes da pausa para o Mundial – e já foram mais 44 depois disso. Para um total de 104 a menos de dois meses do final da temporada.

Não é impossível, mas será certamente muito improvável que os portugueses consigam superar nesta temporada os números das épocas anteriores. Houve 175 golos lusos nas “big 5” em 2020/21 e 163 em 2021/22, com destaque para a Premier League, a liga de topo com mais golos “made in Portugal”: foram 57 na primeira destas épocas e 68 na segunda.

Esta temporada o futebol inglês segue igualmente na frente, com 34 finalizações lusas, seguido da Serie A italiana e da Ligue 1 francesa, ambas com 23. A Bundesliga alemã (13 golos) e a La Liga espanhola (11) encerram a lista. Ao todo, 31 jogadores portugueses já marcaram nestes campeonatos, incluindo dois casos particulares: Gonçalo Guedes, que fez um golo pelo Wolverhampton antes de ser emprestado ao Benfica; e Cristiano Ronaldo, que só “picou o ponto” por uma vez na Premier League ao serviço do Manchester United antes de rumar ao Al Nassr.

No que toca a assistências, ninguém chega aos números de Raphael Guerreiro, que tem 10 pelo Borussia Dortmund na Bundesliga, a que junta mais duas, uma na Taça e outra na Liga dos Campeões.