Musetti confirma “azar” de Djokovic

Lorenzo Musetti chegou ao Mónaco com as expectativas baixas, depois de ganhar somente dois dos nove encontros que realizou este ano, desde a United Cup que abriu a época. A confiança do tenista de 21 anos subiu uns níveis, após vencer por 6-0 três dos quatros sets das duas rondas iniciais do Rolex Monte-Carlo Masters. Mas o próprio Musetti mal podia crer que tinha recuperado de 4-6, 2-4, para eliminar Novak Djokovic e ser o primeiro italiano a derrotar o líder do ranking mundial no torneio monegasco.

“É uma vitória emocional porque foi um longo encontro; três horas mais uma paragem, devido à chuva. Estou muito orgulhoso e estou a tentar não chorar porque é um sonho para mim”, confessou Musetti, após a vitória, por 4-6, 7-5 e 6-4.

O encontro ficou marcado pelos 15 breaks de serviço, muito por culpa do desacerto de Djokovic. O sérvio actuou com uma manga elástica no braço direito e não evitou cometer seis duplas-faltas e sofrer oito breaks.

Nos quartos-de-final, Musetti vai defrontar outro jogador de 21 anos, o compatriota Jannik Sinner (8.º) – que salvou um match-point para vencer Hubert Hurkacz (13.º), por 3-6, 7-6 (8/6) e 6-1.

Stefanos Tsitsipas (3.º) continua a procurar o terceiro título consecutivo em Monte-Carlo e apurou-se para os "quartos", graças à vitória sobre o chileno Nicolas Jarry (58.º), por 6-3, 6-4, num encontro em que salvou os dois break-points que enfrentou. O grego defronta agora Taylor Fritz (10.º), que ultrapassou o checo Jiri Lehecka (42.º), por 4-6, 6-4 e 6-1.

A grande surpresa foi a eliminação de Casper Ruud (4.º) pelo alemão Jan-Lennard Struff (100.º) que se impôs pelos parciais de 6-1, 7-6 (8/6). Struff vai discutir um lugar nas meias-finais com ANdrey Rublev (6.º) que, num duelo de russos, venceu Karen Khachanov (12.º), por 7-6 (7/4), 6-2.

A jornada terminou com um duelo épico entre Daniil Medvedev (5.º) e Alexander Zverev (16.º), favorável ao primeiro, por 3-6, 7-5 e 7-6 (9/7). Zverev serviu por duas vezes para fechar o encontro, recuperou de 2/5 no tie-break decisivo e dispôs de dois match-points, antes de ceder ao fim de duas horas e 50 minutos.

Medvedev terá agora pela frente o jovem Holger Rune (9.º) que nem chegou a entrar no court, já que Matteo Berrettini (22.º) desistiu, devido a uma lesão abdominal.

De manhã, foram apresentados os dois eventos que, na próxima semana, irão centrar as atenções no Complexo de Ténis do Jamor: um challenger ATP 125 e um torneio feminino ITF 100.

No torneio masculino, cujo vencedor receberá 125 pontos para o ranking, Portugal estará representado por um forte contingente, liderado por João Sousa (146.º), secundado por Frederico Silva (221.º), Gastão Elias (318.º) e os convidados João Domingues (291.º), Pedro Sousa (454.º) e Henrique Rocha (547.º). O quadro principal é liderado por três tenistas do "top 100": os franceses Adrian Mannarino (47.º) e Alexandre Muller (96.º), que regista o seu melhor ranking após ter sido finalista no ATP 250 em Marraquexe, e o norte-americano Michael Mmoh (99.º).

O torneio feminino, dotado com prémios monetários num total de 100 mil dólares, é o mais importante que se realiza em Portugal desde 2014 e irá contar com seis jogadoras do "top 100", com destaque para as checas Marie Bouzkova, 34.ª mundial e já com um título WTA no palmarés, e Linda Noskova, 53.ª. Na lista de inscritas estão igualmente quatro tenistas que já integraram o "top 10": Sara Errani (5.ª em 2013), Kristina Mladenovic (10.ª em 2017) e duas convidadas, a ucraniana Elina Svitolina (3.ª em 2017) e a canadiana Eugenie Bouchard (5.ª em 2014).

A grande estrela será Svitolina, que regressou este mês à competição depois de um ano de ausência devido ao nascimento do primeiro filho. Do currículo da mulher de Gael Monfils destacam-se os 16 títulos (entre os quais as WTA Finals, em 2018), duas meias-finais no Grand Slam (Wimbledon e US Open) e uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Os outros dois wild-cards contemplam as duas melhores tenistas portuguesas, as irmãs Francisca e Matilde Jorge. Ambas continuam em acção no Jamor, onde decorre o Grupo II da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup. Nesta sexta-feira, Portugal discute com a Grécia o primeiro lugar da Pool A.