João Salaviza e Renée Nader Messora regressam à secção Un Certain Regard de Cannes

A Flor do Buriti prolonga a relação da dupla com a comunidade indígena Krahô iniciada com Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos. Programa da 76ª edição está a ser anunciado.

Cinco anos depois de Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, João Salaviza e Renée Nader Messora regressam à secção Un Certain Regard do Festival de Cannes (de 16 a 27 de Maio) com A Flor do Buriti. O programa da 76.ª edição está a ser anunciado em conferência de imprensa, em Paris, por Thierry Frémaux e Iris Knobloch, respectivamente o delegado geral e a presidente do festival.