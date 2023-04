Ainda há surpresa entre Dave Douglas e Joey Baron

Dave Douglas e Joey Baron tocam juntos há várias décadas. Pelas contas do trompetista, a primeira vez que actuaram em duo terá acontecido há cerca de um quarto de século. Foi óptimo, divertiram-se imenso, mas não reincidiram. Talvez porque entre todos esses anos a militarem no histórico quarteto Masada de John Zorn e a serem chamados um pelo outro para os vários projectos que iam encabeçando nunca tenham deixado realmente de partilhar a mesma música. Até que, há um ano, o Festival de Cheltenham, em Inglaterra, os desafiou a voltarem a essa forma íntima de parceria: os dois em palco, trompete e bateria, sem outras personalidades musicais às quais responderem, com as quais interagirem.

