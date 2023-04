Anna Setton ao vivo em Lisboa: “O futuro pode ser mais bonito para o Brasil”

Cantora e compositora nascida em São Paulo e agora a viver em Portugal, estreia no CCB o seu mais recente álbum, O Futuro é Mais Bonito. No Pequeno Auditório, esta quinta-feira, às 21h.

Nasceu em São Paulo e vive actualmente em Portugal. Chama-se Anna Setton, é cantora e compositora e vai estrear ao vivo o seu mais recente álbum, O Futuro é Mais Bonito, lançado em Fevereiro, no Pequeno Auditório do CCB, em Lisboa, esta quinta-feira, às 21h. Trata-se, segundo ela, de um disco que consegue “falar do futuro do ponto de vista do presente”. Após a estreia em Lisboa, o disco será apresentado em Paris (dia 18), Bruxelas (19) e Madrid (21).