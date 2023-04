O dia transformou-se em noite: a erupção de um vulcão no Leste da Rússia

Um dos vulcões mais activos da Rússia entrou em erupção na Península de Kamchatka, no Extremo Leste da Rússia, na terça-feira, disparando uma vasta nuvem de cinzas para o céu, que sufocou as aldeias com montes de poeiras vulcânicas.

A Equipa de Resposta a Erupções Vulcânicas de Kamchatka (KVERT) emitiu um alerta vermelho para a aviação, referindo que a “actividade em curso pode afectar os aviões internacionais e que voam a baixa altitude”.

Algumas escolas na Península de Kamchatka foram fechadas e os moradores receberam ordens para ficarem em casa. Não houve relatos imediatos de vítimas, apesar de os cientistas terem dito que o vulcão ainda estava em actividade 15 horas após o início de ter entrado em erupção.

O vulcão Shiveluch teve cerca de 60 erupções significativas nos últimos dez mil anos, a última das quais já em 2007.

