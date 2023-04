A Europa prepara-se para a sua primeira viagem até Júpiter à procura de vida

Júpiter parece ser amor à primeira vista. É um fascínio que existe desde a observação de Júpiter e das primeiras grandes quatro luas deste planeta gasoso por Galileu, em 1610. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar e as quatro luas vistas por Galileu desdobram-se assim: há vulcões na lua Io e haverá oceanos escondidos por debaixo de uma crosta gelada noutras três luas (Calisto, Europa e Ganimedes). É a estes três últimos satélites naturais de Júpiter que a sonda europeia Juice (acrónimo em inglês de Explorador das Luas Geladas de Júpiter) se lança esta quinta-feira, com local de partida no Centro Espacial de Kourou (Guiana Francesa), numa viagem que durará oito longos anos. A Juice irá orbitar Júpiter e espreitar de perto as suas três luas que terão oceanos escondidos.

