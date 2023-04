Secretária de Estado da inclusão desvaloriza atraso nas juntas médicas

Atacada por toda a oposição por causa dos atrasos de vários anos na realização de juntas médicas e na emissão dos respectivos atestados médicos de incapacidade multiuso (AMIM), a secretária de Estado da Inclusão defendeu nesta quarta-feira no Parlamento que "quando uma junta médica é realizada, ainda que tardiamente, não é o facto de reconhecermos três ou quatro anos de direito à prestação em atraso que vai resolver o problema que existia no momento zero".

Ana Sofia Antunes, que falava no debate agendado pelo PSD, admitiu que "há uma problemática" no agendamento das juntas médicas, mas argumentou que existe "apenas uma prestação social que depende destes atestados" e que só "cresceu 10% num ano": há actualmente 137.500 beneficiários da prestação social para a inclusão, quando em Abril de 2022 eram 124 mil. Esta prestação foi criada em finais de 2017.

Ao PSD e à deputada do PAN que haviam reclamado o pagamento dos apoios sociais com retroactivos ao momento da entrega da documentação, a secretária de Estado da Inclusão deu, assim, uma nega, ao dizer que não é esse reconhecimento de "três ou quatro anos de direito à prestação em atraso que vai resolver o problema que existia no momento zero". Os partidos lembraram a governante que os utentes perdem o direito à prestação e aos benefícios que o atestado pressupõe durante os anos que estão à espera.

"Se o cidadão falha com o Estado, paga tudo e com juros; se o Estado falha aos cidadãos durante anos não paga nada", apontou Clara Marques Mendes, lamentando a leviandade da resposta da secretária de Estado sobre não se pagar retroactivamente porque isso "não vai resolver os problemas das pessoas".

Ana Sofia Antunes, tal como a secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, não deu resposta aos pedidos de prazo para o reforço das juntas médicas que fizeram a IL, o Chega, o PCP e o Bloco, nem à questão do Livre sobre como está o grupo de trabalho que ficou inscrito no Orçamento do Estado para conseguir uma solução para tirar das juntas médicas os casos de doenças permanentes. A secretária de Estado apenas prometeu que "o atraso vai ser superado para que quem pede o atestado o possa ter na hora" – mas não disse quando.

"Falta de vontade política"

O PSD agendou o debate mas em breve voltará à carga com o mesmo assunto, já que entregou no mês passado um projecto de lei para que os utentes recebam a prestação social para a inclusão com retroactivos à data do pedido de avaliação da incapacidade feito à junta médica caso esta demore mais de 60 dias a analisar o doente.

É a junta médica que avalia o paciente e emite o atestado médico de incapacidade multiuso que "atesta o grau e tipo de incapacidade" da pessoa. A emissão e apresentação desse atestado é fundamental para aceder à prestação social para a inclusão. Mas também para aceder a outros apoios sociais, benefícios fiscais e no IRS, a reduções no crédito à habitação ou nas rendas apoiadas e até na compra de automóvel, como enumerou a deputada comunista Alma Rivera

"Como é possível que um cidadão tenha que esperar vários anos para ter o atestado e quando o tem não veja reconhecidos os seus direitos retroactivamente?", questionou a social-democrata Clara Marques Mendes, considerando a situação como uma "injustiça social". André Ventura, líder do Chega, diria depois que no concelho de Sintra a espera é de três anos e quatro meses.

Clara Marques Mendes acusou o Governo de "falta de vontade política para resolver o assunto" uma vez que o PS chumbou a proposta do PSD para colocar no Orçamento do Estado para 2023 o pagamento retroactivo para as juntas médicas feitas fora de prazo.

Catarina Martins criticou o Governo e o PS por este último ter chumbado um projecto de lei do Bloco sobre o assunto alegando que o executivo estava a tratar de fazer um decreto-lei para resolver a situação afinando a lista de patologias e tornando o atestado automatizado, mas dois anos e meio depois esse decreto ainda não existe. "O PS só sabe arranjar desculpas para a inoperância (...) e o Governo vai somando brilharetes no défice" porque poupa nas prestações sociais.

"É evidente que o Estado social falha precisamente a quem mais precisa: as pessoas doentes, com deficiência ou incapacidades que esperam por uma junta médica que lhes dará acesso aos direitos sociais e fiscais que ajudarão a minimizar o impacto da sua doença", afirmou a liberal Joana Cordeiro, lembrando que até a provedora de Justiça já escreveu à ministra do Trabalho sobre o assunto. "E volta a falhar ao não pagar com retroactivos", acrescentou, criticando a falta de "sensibilidade social" e "incompetência" da Segurança Social, do Ministério da Saúde e do Governo.

A socialista Sofia Andrade veio em socorro das secretárias de Estado acusando os partidos da oposição de "tacticismo político" quando há um debate na especialidade sobre o assunto e alegando com as dificuldades decorrentes da pandemia. Lembrou algumas medidas do Governo como a contratação de médicos aposentados para as juntas médicas, a passagem da gestão das juntas para as ARS [Administrações Regionais de Saúde], a concessão de atestado por via informática para casos de surdez e cegueira ou algumas patologias crónicas.

O social-democrata Rui Cristina, que encerrou o debate, quis saber quantas juntas médicas não se realizaram e quantos atestados ficaram por emitir, mas o Governo não tinha tempo para responder. "É um Governo incapaz, incompetente e indiferente."