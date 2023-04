PSD quer saber se foi paga indemnização pelo despedimento da CEO da TAP M&E Brasil

O PSD pediu esta quarta-feira mais informações à TAP para esclarecer se foi paga uma indemnização pelo despedimento da presidente executiva da TAP Manutenção e Engenharia Brasil (TAP M&E Brasil), empresa que o grupo decidiu encerrar em Janeiro do ano passado.

Num requerimento enviado ao presidente da comissão de inquérito à TAP, ao qual a agência Lusa teve acesso, o PSD refere que "nas atas do Conselho de Administração da TAP SGPS de 2022, os administradores da TAP abordaram o tema do "despedimento" da CEO da TAP M&E Brasil, Gláucia Loureiro e a sua substituição pela advogada da empresa Bruna Chimenti".

"A comissão de inquérito não tem mais nenhum elemento sobre este tema posterior à reunião de 10 de Novembro, pelo que importa esclarecer em definitivo se foi pago algum valor e, em caso afirmativo, de quanto", explica o PSD.

Para os sociais-democratas, tendo em conta "a polémica do pagamento de elevadas indemnizações na TAP", é também importante "apreciar quem tinha poderes para autorizar uma indemnização desta natureza e se as tutelas financeira e sectorial foram abordadas".

É por isso que o PSD quer pedir à TAP a "confirmação do "despedimento" da CEO da TAP M&E Brasil, a data em que ocorreu e o valor de indemnização pago" e a "explicação do tema dos "bónus passados" referidos na ata de 10/11/2022", ou seja, a explicação dos motivos da preocupação que conduziram a essa menção.

Os sociais-democratas querem ter acesso à cópia da ata da TAP onde "em definitivo existiu uma deliberação sobre este tema" e o detalhe sobre se as tutelas governamentais foram informadas, pretendendo saber, em caso afirmativo, quem foi que teve conhecimento, em que data e pedindo a "cópia de todas as comunicações, de qualquer natureza, trocadas sobre o tema com a tutela".

"Cópia de todos os e-mails internos do Departamento Jurídico trocados sobre este tema com organismos internos do Grupo TAP ou entidades externas ou remetidas ao Departamento Jurídico pelo Conselho de Administração da TAP SGPS", pedem ainda, bem como a "cópia de todos os contratos ou acordos celebrados com a CEO dispensada na operação do Brasil".

A TAP M&E Brasil, empresa que o grupo decidiu encerrar, foi durante anos a causa de prejuízos da TAP SGPS e alvo de várias reestruturações e injecções de centenas de milhões de euros.

A M&E Brasil, ex-VEM, foi durante vários anos causa de prejuízos para o grupo TAP, que via a TAP S.A., a empresa que detém o transporte aéreo, ter lucros, e que eram anulados pela empresa adquirida no Brasil em 2006, sob a presidência de Fernando Pinto.

Alvo de várias reestruturações com despedimentos, a última das quais em 2018, a M&E Brasil recebeu da TAP, globalmente, entre 2010 e 2017, injecções financeiras num total de 538 milhões de euros, a valores nominais, sendo que nesse ano foram feitas transferências de mais 30 milhões de euros.