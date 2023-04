IL suspeita que gestão de empresas do Estado deve ser “pior” do que na TAP

No rescaldo das primeiras audições na comissão de inquérito à tutela política da TAP, o deputado da IL, Carlos Guimarães Pinto, considerou que o que foi descoberto até agora “é aterrador” e lançou a dúvida sobre outras empresas do sector empresarial do Estado: “Certamente estarão a ser geridas de igual forma ou pior.”

Numa declaração política, esta quarta-feira, no plenário da Assembleia da República, o deputado falou em “interferências do Estado”, “nepotismo” e “negociações de indemnizações de futuros governantes” para fazer um retrato negro sobre a gestão da TAP.

“O que nos deve ainda assustar é o não sabermos o que acontece com outras empresas sob tutela do Estado, que não foram escrutinadas desta forma, que certamente estarão a ser geridas de forma igual ou pior”, afirmou, questionando “como são pagos os favores e quanto dinheiro dos contribuintes foi enterrado” no sector empresarial do Estado, que abrange 347 empresas.

O deputado desafiou, por isso, os parlamentares de todas as bancadas a deitarem mão de todos os instrumentos parlamentares – requerimentos, audições e mais comissões de inquérito – para um “escrutínio mais apertado”.

Do Bloco recebeu a resposta sobre a disponibilidade para esse esforço, até porque a actual comissão de inquérito foi da sua iniciativa. Já o PS contra-atacou. “Fez um discurso em cinco minutos demagógico e mentiroso”, apontou Hugo Carvalho, condenando a “política de casos, do quanto pior melhor” e de construir uma narrativa que “ajuda a IL” à intenção de “descapitalizar o Estado”.

“Será tão exigente com as conclusões da gestão privada como a gestão pública da TAP?”, questionou o socialista.

A preferência exclusiva da IL pelo sector privado e o desprezo pelo sector público foi a crítica partilhada pelo PCP e até pelo PSD. Apesar de reconhecer que as revelações da comissão de inquérito são “assustadoras” e que há “mentira e compadrio” no caso TAP, o social-democrata Paulo Rios de Oliveira disse discordar da IL na ideia de que “tudo o que é público é mau”.

O deputado perguntou directamente sobre as áreas em que os liberais reservariam para o sector público (uma questão que foi repetida pelo Livre), mas Carlos Guimarães Pinto remeteu essa resposta para um futuro programa de Governo. Com outra linguagem, Pedro Pessanha, do Chega, fez a mesma pergunta: “Defende uma privatização selvagem?”.

Guimarães Pinto respondeu com as diferentes vestes do Chega. “Os deputados do Chega uns dias são sociais-democratas, outros dias fascistas, e hoje vieram vestidos de comunistas. O que é uma privatização selvagem? Ou há, ou não há”, disse, gerando protestos na bancada mesmo ao seu lado.

PCP acusa Governo de não dar respostas

Na declaração política do PCP, a líder parlamentar também se lançou à "promiscuidade entre o poder político e económico" e aos casos em que o Governo tem estado envolvido, mas centrou-se em acusar o executivo de ter uma “política contrária aos interesses do povo” que “ataca os direitos” dos trabalhadores e “favorece os grupos económicos”, isto é, que aprofunda "desigualdades e injustiças”.

O Governo escuda-se em “pretextos para não fazer o que é necessário”, “nega a realidade” e “dá o dito por não dito”, criticou. E deu exemplos: inicialmente o executivo considerou que a inflação seria “conjuntural e temporária”, para a seguir reconhecer que seria “duradoura”; recusou aumentar salários porque alimentaria a “espiral inflacionista” e, depois, “fruto da luta”, fez uma actualização de 1% à função pública; opôs-se à isenção do IVA dos bens essenciais em Espanha e acabou por aprovar a medida.

A deputada atirou-se, particularmente, ao IVA zero por se “limitar a um conjunto de intenções sem garantia de tradução de baixa duradoura de preços” e alertou que "há já quem esteja a subir preços”. Mas não deixou de censurar também a degradação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), da escola pública ou da habitação, exigindo, sobretudo, o aumento dos salários e das pensões.

Pelo PS, o deputado Eduardo Alves acusou o PCP de “ignorar o contexto internacional” e os “avanços estruturais do Governo”. A saber: o reforço dos apoios sociais, a “ambição” na ferrovia e na habitação, a “recuperação das aprendizagens” nas escolas, o “empenho em garantir que quem trabalha não pode ser pobre” através da agenda do trabalho digno, o “aumento histórico dos salários”, a “universalidade e gratuitidade das creches” ou a salvaguarda do SNS através do Plano de Recuperação e Resiliência e da negociação das carreiras.

E desafiou o PCP a “retirar a direita da centralidade do debate político”, em resposta às críticas de convergência entre os socialistas e os partidos à direita, para “avançar no Estado Social”.