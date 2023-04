Uma pausa na crispação com a sessão de Lula

Num raro momento de apaziguamento e compromisso, as bancadas da Assembleia da República abdicaram de fundamentalismos ideológicos e chegaram a um acordo para receber o Presidente do Brasil no Palácio de São Bento. De fora ficou, sem surpresa, o Chega, que promete contestar a solenidade do momento com boicote e “violência verbal”. No essencial, porém, os deputados conseguiram evitar que Lula fosse recebido num ambiente de taberna e impedir que a saudação ao chefe de Estado de um país-irmão acabasse num festim de intolerância política e irresponsabilidade institucional.

