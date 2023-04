Eleições antecipadas

Paira novamente no horizonte o espectro de nova antecipação de eleições com a finalidade de aplicar a medida sancionatória a que nos temos habituado quando há erros de governação: ‘a responsabilidade política’. Se vamos às urnas cada vez que se quer aplicar aquela medida, voltaremos aos tempos da 1.ª República ou, para um exemplo muito mais gravoso, lembro a sucessão de actos eleitorais no início dos anos 30 na Alemanha, que descambou com a assunção do poder absolutíssimo do führer. Devem accionar-se ou criar-se outros mecanismos que obviem aquela constante iminência da ‘bomba atómica’. O mais importante dos quais deve começar por uma auto-avaliação do Governo, no sentido de se autocorrigir. Já são grandinhos, idóneos e supostamente responsáveis para isso. Tanto mais que a 'responsabilidade política', só por si, não parece tão ameaçadora que coaja os visados a redireccionar a sua actuação.

José M. Carvalho, Chaves

Economistas sejam bem-vindos!

Finalmente, temos um debate que veio para ficar entre dois economistas: Paes Mamede e [Ricardo] Arroja. Na coluna semanal do PÚBLICO. A economia desertou da pasta do Governo intermitentemente há muito tempo, desertou da bancada da AR. Mas sobretudo não está no posto de comando. E devia. Problema? O elefante está na sala e todos fingem ignorar: a economia medíocre que temos limita drasticamente o Estado Social, condena a classe média à mediocridade. Impacta no nosso urbanismo e no nosso território, na nossa demografia. Ah, sim e os salários, o futuro dos jovens, as pensões, que não vale a pena já adjectivar de tão terrivelmente baixas.

A vantagem deste debate na dita coluna é que materializa duas opções de fundo para Portugal: uma economia mais liberal, menos intervencionada pelo Estado e regulada q.b. que se torne inovadora ou uma economia mais social, regulada, porventura, mais estrategicamente com política industrial que se torne inovadora.

A minha esperança é que os dois brilhantes economistas não se fiquem pela espuma dos dias (semanas) ao surfar a realidade quotidiana, mas façam desta coluna como se fosse a última esperança de acertar um modelo abrangente de desenvolvimento e de crescimento para a economia portuguesa. Começaram bem, um criticando o neoliberalismo (concorrência de todos contra todos, abordagem brilhante, mas um tanto 'mágico'), o outro explicando um contra-senso sobre as empresas públicas (um tanto radicalmente…). O desafio que o país esperaria deste debate é o de abrir caminhos para Portugal não se desenvolver só incrementalmente.

José Elias de Freitas, Lisboa

A desdolarização

Com a hegemonia do dólar no mundo, os EUA deveriam ter acautelado um sistema financeiro neutro e imune a qualquer conflito, mas usaram-na sempre como arma para enfraquecer os seus oponentes. As sanções ocidentais impostas à Rússia após a invasão à Ucrânia levaram a que metade das suas divisas estrangeiras fosse congelada, isto juntamente com a inicial e total prepotência americana perante a Arábia Saudita, e levaram a que Xi Jinping visse uma oportunidade de ouro para que juntamente com a OPEP e os BRIC venham a mudar as regras do jogo.

A desdolarização da economia global será como um míssil certeiro que causará graves danos colaterais à economia americana. Definitivamente a abordagem da Administração Biden ao mundo actual e os seus resultados têm demonstrado uma visão completamente desadequada e ultrapassada com consequências imprevisíveis. Talvez por isso Macron, na sua visita à China, tenha admitido que a Europa não poderá seguir cegamente todos os ditames de Washington, pois corre certos riscos de ser apanhada por novas crises com as quais nunca conseguirá desenvolver uma autonomia estratégica. Falta saber como e quando os EUA irão reagir.

Fernando Ribeiro, S. João da Madeira

Como é possível tanta incompetência?

Se uma empresa privada estivesse a ser administrada como parece estar a ser gerido o Estado português, Portugal já nada tinha de seu. E será que tem? Mas vejamos só mais este caricato caso: a ANSR, Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, deixou de enviar as multas aos potenciais prevaricadores por não ter verba suficiente para pagar o respectivo serviço postal.

Como assim? Se nos portamos como uma grande potência em aparentar grande opulência, como é possível acontecer um caso tão incomum? Nesta situação em apreço só basta um pouco mais de descaramento, para que as multas sejam enviadas com porte pago pelos destinatários.

José Amaral, Vila Nova de Gaia