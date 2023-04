Expulso do parlamento do Tennessee, Justin Jones regressa como ícone do movimento antiarmas

No Verão de 2020, no auge dos protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos após a morte de George Floyd, um jovem activista do Tennessee, Justin Jones, liderava um protesto em Nashville às portas do Capitólio do estado.

De megafone e telemóvel em punho, Jones exigia à supermaioria do Partido Republicano na Câmara dos Representantes do Tennessee que aceitasse uma reivindicação antiga da comunidade negra: a remoção do busto de Nathan Bedford Forrest — um general da Confederação e o primeiro "grande feiticeiro" do Ku Klux Klan — do centro do poder legislativo do estado.

Instalado em 1978 — 101 anos após a morte de Forrest —, o busto seria retirado do Capitólio em Julho de 2021, por decisão do governador, e está hoje exposto no principal museu de Nashville.

A remoção do busto e outros protestos bem-sucedidos liderados por activistas negros no Tennessee — como o bloqueio da construção de um novo oleoduto, em 2021 — lançaram jovens activistas como Justin Jones e Justin Pearson para a primeira fila da política do estado.

Jones, de 27 anos, foi eleito para a Câmara dos Representantes do Tennessee em Novembro de 2022; e Pearson, de 28 anos — co-fundador do movimento contra a construção do oleoduto —, venceu uma eleição especial em Janeiro e juntou-se a Jones em Fevereiro.

Expulsão e regresso

A vida de Jones e de Pearson como congressistas não durou sequer três meses; na semana passada, os dois jovens do Partido Democrata foram expulsos pela maioria do Partido Republicano, depois de terem liderado um protesto, na sala da Câmara dos Representantes, contra a indisponibilidade dos republicanos para aprovarem leis mais restritivas no acesso às armas.

Dias antes do protesto, três crianças de nove anos e três adultos tinham sido mortos numa escola privada presbiteriana em Nashville, em mais um ataque com armas de fogo nos Estados Unidos.

Tal como nas manifestações contra o busto de Forrest e a construção de um oleoduto, Jones e Pearson pegaram num megafone e em cartazes com palavras de ordem e lideraram as galerias num protesto pacífico a favor de restrições à venda de armas.

Acusados pelos republicanos de terem desrespeitado as regras de decoro durante uma sessão da câmara, os dois congressistas foram expulsos numa decisão extremamente rara na história do Tennessee, e que motivou acusações de racismo num estado marcado por um passado de escravatura e de segregação.

A votação de 6 de Abril foi apenas a terceira do género nos últimos 157 anos, e a maioria republicana poupou à expulsão, por um voto, a congressista branca Gloria Johnson, que também participou no protesto ao lado de Jones e Pearson.

Na segunda-feira, Jones recuperou o seu lugar na Câmara dos Representantes do Tennessee de forma temporária, até à realização de uma eleição especial nas próximas semanas — na qual já garantiu que irá candidatar-se.

A decisão foi tomada por unanimidade pelos membros do conselho municipal de Memphis, a quem cabe nomear um substituto; e o mesmo deverá acontecer a Pearson, numa votação do conselho municipal de Shelby marcada para a tarde desta quarta-feira (noite em Portugal).

Maior visibilidade

Em vários jornais norte-americanos, incluindo na secção de opinião do New York Times, a expulsão de Jones e de Pearson foi vista como um atentado à democracia e um tiro no pé do Partido Republicano.

"Os eleitores foram os responsáveis pela eleição de Jones e de Pearson, e o direito de os remover é dos eleitores", disse o conselho editorial do Times na terça-feira. "Os republicanos usurparam essa responsabilidade, e a decisão que tomaram foi injusta e antidemocrática."

Ao invés de silenciar os protestos a favor da reforma das leis das armas, a decisão dos republicanos do Tennessee catapultou os dois jovens congressistas do Partido Democrata para a política a nível nacional. E ambos já garantiram que vão continuar a protestar contra os seus colegas republicanos que se recusam a aprovar leis mais restritivas no acesso às armas.

"Eu não fui eleito para ser silenciado e empurrado para a última fila", disse Pearson num artigo publicado no Times nesta quarta-feira.

"Quem é eleito para representar todos os cidadãos do Tennessee — negros, brancos, imigrantes, mulheres, homens, pobres, jovens, transgénero — está habituado a ser silenciado quando tenta falar em nome deles. Na semana passada, todo o mundo pôde constatar esse facto."