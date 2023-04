A cultura gastronómica da Arménia em Portugal ganhou um segundo Ararate

Depois de um primeiro restaurante no centro de Lisboa, o Ararate celebra a cultura e a gastronomia da Arménia com a abertura de um novo espaço, desta vez nas Colinas do Cruzeiro, em Odivelas.

No Ararate, feito de cozinha arménia, irá manter-se o conceito de partilha, bem como o chef Andranik Mesropyan, que veio viver para Portugal para abrir o primeiro Ararate e que lidera esta segunda cozinha. Uma vez mais, o restaurante apresenta pratos tradicionais, fiéis às receitas originais arménias e dos países vizinhos, como a Geórgia.

“O nosso grupo é como uma agência de viagens, pois transportamos as pessoas para um mundo muito longínquo através da gastronomia, da cultura, dos vinhos”, diz Karine Sarkisyan, fundadora do Ararate.

Foto Gata DR

Vale a pena passar os olhos pelo cardápio. Começamos pelos amuse-bouche, com uma oferta de padaria que contempla várias opções de pães tradicionais: o junguyalov khatz (pastel de pão achatado com recheio de verduras finamente picadas, 12€), o khachapuri com queijo (pastel típico georgiano, recheado com queijo, 12,50€) ou o pastel com feijão (pastel com feijão vermelho e ervas aromáticas da Arménia, 10,50€). Destacam-se ainda as sopas típicas: de abóbora (abóbora com mel, azeite, alho, sementes de girassol e hortelã, 4.50€) e de Iogurt Spass (cereal – trigo integral dzavar, Matzun – leite fermentado e ovos, 5,50€).

Nas entradas existem opções frias, como o peru em molho de nozes Satsivi, e opções quentes, como a salada de legumes grelhados Hamest Taty. A estrela é o dolma, rolos de carne picada em folhas de videira.

Sopa de Grão de Bico Putukh Ararate Sopa de de Iogurt Spass Ararate Sopa de Abóbora Ararate Perú em Molho de Nozes Satsivi Ararate Pastel com Feijão Ararate Salada de Legumes Grelhados Hamest Taty Ararate Fotogaleria Sopa de Grão de Bico Putukh Ararate

Nos pratos principais o destaque vai para as carnes grelhadas em carvão, para o peixe e para os vegetais: ensopado Kchuch (peixe, pimentos, batatas e cenouras, 19€), sopa de grão-de-bico Putukh (lombo de borrego, grão de bico e legumes suculentos, 19€), espetada de vitelão (18,50€), khabab de carne picada de borrego (17€), espetada de cogumelos (7,50€), entre outros.

Nas sobremesas o destaque vai para a gata, uma sobremesa típica da Arménia, bolinhos de massa folhada com recheio de açúcar e manteiga (7€).

No que toca aos vinhos, no novo Ararate bebe-se sobretudo a Arménia, um país rico em produção vitivinícola. A oferta é variada e para todos os gostos, mas os vinhos que mais se destacam são os vinhos Orange em talha, o tradicional vinho de romã e até mesmo os espumantes, nomeadamente o Takar Brut Nature.