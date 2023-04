Pai e filho mergulharam, fotografaram e desenharam a Almada Atlântica

Com uma enorme diversidade de vida marinha à porta de casa e inspirados pela mesma paixão do mar, Luís Quinta e Martim Quinta — tal pai, tal filho — captaram uma série de imagens de pequenos e grandes animais agora publicadas em Almada Atlântica - Mar da Minha Terra.

"Num arco de litoral com cerca de 30 quilómetros de costa entre o Bugio e o cabo Espichel, com um enorme estuário (Tejo) a influenciar as dinâmicas marinhas da zona, um vale submarino de grande dimensão (Canhão de Lisboa) a proporcionar o desenvolvimento de grandes quantidades de microorganismos, toda a frente Atlântica do concelho de Almada reúne excelentes condições para a presença de uma rica biodiversidade", apresenta Luís Quinta (58 anos), que trabalha profissionalmente com imagem de natureza, fotografia e realização de documentários para televisão, e que desta vez teve como parceiro Martim (20 anos), a estudar Biologia na Universidade de Aveiro e ávido desenhador focado na história natural desde os 14 anos.

Enquanto o pai filmava e fotografava debaixo de água, à superfície o filho desenhava em cadernos de campo e em ilustrações de cariz científico, golfinhos, baleias, tubarões, crustáceos, aves marinhas, entre muitos outros peixes e invertebrados da região.

Num livro com 204 páginas, esta viagem marinha — um projecto irmão do filme Mar da Minha Terra - Almada Atlântica, estreado em 2020 — está dividida em dois capítulos, Zona Costeira e Mar Aberto, diferentes espécies, hábitos distintos, territórios diferentes.

"Ao contrário do que se possa pensar sobre o mar da Caparica, a biodiversidade é gigante e esta obra dá uma perspectiva bastante alargada dessa riqueza marinha que vive escondida sobre as águas do oceano Atlântico que nos banha", explicam os autores.

Editado pela Câmara Municipal de Almada, o livro estará à venda em vários locais do concelho.