Rúben Amorim: “Chegará o dia em que seremos candidatos”

O Sporting eliminou o Arsenal, líder da Premier League inglesa, para continuar na Liga Europa e isso talvez tenha mudado a percepção dos adversários quanto às possibilidades "leoninas" de ir até ao fim na competição. Mas isso, diz Rúben Amorim, não faz do Sporting um candidato de primeira linha à conquista europeia. "Não aumentámos o estatuto, certamente que olham diferente do que antes do jogo com o Arsenal. Mas continuamos a ser um outsider. Chegará o dia em que seremos candidatos. Mas não retira ambição, queremos ganhar", declarou o técnico "leonino" na conferência de imprensa de antecipação do jogo com a Juventus, que será nesta quinta-feira, em Turim.

Para Amorim, este será um dos momentos da época em que o Sporting não terá a maior responsabilidade em campo. "Da maneira como jogámos com o Arsenal, a equipa tem de acreditar mais, mas esse jogo tem de ser arrumado. A responsabilidade maior está do lado da Juventus", frisou o técnico sportinguista, assinalando que a qualificação para a Champions via Liga Europa também será algo a ter em conta: "Isso entra mais na cabeça dos jogadores da Juventus, não chegando à Champions tem um impacto muito grande. Em nós também tem, mas o nosso projecto é diferente, temos jovens que podem compensar uma não-ida à Liga dos Campeões. O que queremos mais é ganhar um título europeu para o Sporting, tendo apenas uma Taça das Taças teria mais impacto para nós."

E como poderá o Sporting ultrapassar uma Juventus que está no melhor momento da época? "Um Sporting muito perfeito e a Juventus abaixo da sua melhor forma", responde Amorim, e não repetir as sensações dos dois últimos jogos: "Com o empate em Barcelos, temos de ficar frustrados, sofrer três golos com o Casa Pia, temos de ficar zangados. Esperemos que o mister Allegri fique frustrado e zangado com o resultado. Temos de deixar a responsabilidade para a Juventus e entrar bem concentrados no jogo todo. É uma equipa diferente e mais experiente do que o Arsenal."

Um jornalista italiano perguntou a Amorim quais as semelhanças que encontrava entre Sporting e Juventus. O técnico sportinguista disse que havia pontos em comum no comportamento das equipas ao longo da época e semelhanças no perfil táctico: "A grande parecença é a grande consistência que apresentam agora e não tiveram no início. Ambos jogam com três centrais, mas a Juventus muda mais vezes de sistema do que o Sporting, é mais imprevisível que o Sporting, tem mais jogadores para poder mudar. Estão no momento mais consistente da época."

E como lida Amorim com os constantes elogios? O técnico diz que tudo pode mudar de um dia para o outro e apresenta um exemplo. "Ainda ontem houve um treinador que está a liderar a nossa liga [Roger Schmidt, treinador do Benfica]. Era considerado por alguns o novo Eriksson e ontem já era bastante mau. Eu não tenho ilusões nenhumas, já subi, já desci, já passei por momentos difíceis e a vida ensina-nos muitas vezes que as coisas mudam muito rápido."