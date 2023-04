Menos concorrência para Portugal: Itália prefere organizar Euro 2032

O presidente da Federação Italiana de Futebol diz que o Euro 2032 dá “uma janela de tempo mais ampla” para modernizar as infra-estruturas, abdicando do Mundial 2030, que já tem candidatura portuguesa.

A Itália queria inicialmente organizar o Euro 2028 ou o Mundial 2030, mas anunciou nesta quarta-feira que vai, afinal, candidatar-se a receber o Campeonato da Europa de 2032.

A proposta formal, que retira a Portugal um concorrente para 2030, já foi apresentada à UEFA, com a informação de que será organizado em Milão, Turim, Verona, Génova, Bolonha, Florença, Roma, Nápoles, Bari e Cagliari.

Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, diz que o Euro 2032 dá “uma janela de tempo mais ampla” para modernizar as infra-estruturas do país do que 2028 ou 2030.

A Turquia também apresentou uma candidatura para acolher o Euro 2028 ou 2032, enquanto a Inglaterra e Irlanda apresentaram uma candidatura conjunta para o Euro 2028.