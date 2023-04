Casper Ruud continua em alta na terra batida

Três dias depois de festejar o título no Estoril, Casper Ruud estreou-se no Rolex Monte-Carlo Masters com uma vitória, graças a uma exibição com mais altos do que baixos. E após duas horas e 16 minutos, o número três do ranking ATP somou mais uma vitória na época de terra batida em 2023, sobre o holandês Botic van de Zandschulp.

Até chegar a Portugal, o norueguês ainda não tinha ganho dois encontros consecutivos no mesmo torneio e, após a conquista do nono título em terra batida é um tenista com muito mais confiança. Foi assim que, no segundo set, Ruud salvou um set point a 4-5 (30/40), só que não aproveitou a oportunidade de fechar o encontro quando serviu a 6-5 e só no tie-break conseguiu vergar Van de Zandschulp (31.º), pelos parciais de 7-5, 7-6 (7/1).

“Nunca é fácil começar um novo torneio e contra um jogador com quem perdemos anteriormente. Ainda para mais recentemente, em Miami, naquele que foi um duro encontro em três sets. Às vezes, quando defrontamos alguém assim, pensamos ‘outra vez não’, mas neste caso estava feliz por sentir que havia alguns assuntos pendentes desde Miami”, afirmou Ruud, que vai agora defrontar Jan-Lennard Struff (100.º), vencedor de Alex de Minaur (19.º), por 6-3, 6-2.

Outro top 10 que segue em frente é Holger Rune, forçado a jogar ao mais alto nível para bater Dominic Thiem (106.º), por 6-2, 6-4, depois de anular, no derradeiro jogo, os dois únicos break-points que enfrentou. Thiem, que após o Millennium Estoril Open dispensou o treinador Nicolas Massu – com quem conquistou o US Open em 2020 e chegou ao terceiro lugar do ranking – tem o regresso ao top 100 e a presença no quadro principal de Roland Garros assegurados. Quanto a Rune, o dinamarquês terá de enfrentar nos quartos-de-final outro ex-top 10, Matteo Berrettini (22.º).

O italiano estava a comemorar efusivamente o 27.º aniversário diante do argentino Francisco Cerundolo (33.º), ganhando os primeiros cinco jogos, mas sofreu uma inesperada reviravolta. Cerundolo anulou um set-point e ganhou sete jogos consecutivos. Berrettini recompôs-se e apoiado no serviço – cedeu somente três pontos no primeiro serviço nos restantes sets – acabou por ganhar, ao fim de duas horas e 43 minutos: 5-7, 7-6 (7/1) e 6-4.

Mas um dos duelos de quinta-feira mais aguardados é o que irá opor Daniil Medvedev (5.º) a Alexander Zverev (16.º). Ambos já se defrontaram por 13 vezes, sempre em hardcourts, com vantagem mínima para Medvedev. Na terceira ronda, o russo derrotou Lorenzo Sonego (45.º), por 6-3, 6-2, enquanto Zverev eliminou Roberto Bautista Agut (29.º), com um duplo 6-4.

No Complexo de Ténis do Jamor, Portugal assegurou a manutenção no Grupo II da Zona Europa-África da Billie Jean King Cup, ao somar a terceira vitória esta semana, diante da Bósnia-Herzegovina.

No primeiro singular, Dea Herdzelas (357.ª) venceu Inês Murta (685.ª), por 6-2, 6-2, mas Francisca Jorge (314.ª) igualou o marcador ao derrotar Nefisa Berberovic (319.ª), por 2-6, 6-1 e 6-2. No par decisivo, as irmãs Francisca Jorge e Matilde Jorge superaram Dea Herdzelas e Anita Wagner, por 6-2 e 6-1.

Na sexta-feira, as tenistas portuguesas enfrentam as gregas lideradas por Maria Sakkari (9.ª) e, no sábado, irão disputar a subida ao Grupo I.