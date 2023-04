Quinta na TV: Trotsky, As Horas e Crianças pela Paz

A Modista e Destroyer: Ajuste de Contas são outros filmes em exibição, num dia que também dá a ver grandes rios, Liga Europa, Velozes & Traquinas e O outro lado do palco.

CINEMA

A Modista

AMC, 10h59

Myrtle “Tilly” Dunnage (Kate Winslet) regressa à pequena cidade australiana onde nasceu, para cuidar da mãe doente (Judy Davis). Tilly saiu dali muito jovem, sob falsas acusações de homicídio. Hoje, é uma mulher sofisticada, que aprendeu os segredos da alta-costura em Paris. Resolve então aplicar aos habitantes da cidade um plano de vingança bem costurado.

Com realização de Jocelyn Moorhouse, A Modista é uma comédia em estilo western, baseada no best-seller (e obra de estreia) da escritora Rosalie Ham.

As Horas

TVCine Emotion, 19h30

Com realização de Stephen Daldry, segundo um argumento de Michael Cunningham e David Hare, As Horas é a história de três mulheres, cada uma a viver numa época e num local diferente, mas cujas vidas se interligam por fios que só se revelarão no final.

Num subúrbio de Londres, no início dos anos 1920, Virginia Woolf (Nicole Kidman, no papel que lhe valeu o Óscar de melhor actriz) combate a loucura enquanto escreve o seu primeiro grande romance, Mrs. Dalloway. Laura Brown (Julianne Moore) é uma dona de casa em Los Angeles, no final da II Guerra Mundial, em quem esse livro tem um impacto dramático. Clarissa Vaughan (Meryl Streep), uma versão contemporânea da Mrs. Dalloway de Woolf, vive na Nova Iorque dos anos 1990.

Destroyer: Ajuste de Contas

AMC, 20h36

Depois de uma missão tragicamente mal-sucedida, a agente Erin Bell (Nicole Kidman) depara-se com um caso que parece estar ligado a esse momento. Decide perseguir os criminosos para encontrar as provas que lhe faltavam, mas não lhe vai ser fácil manter a imparcialidade. O filme é dirigido por Karyn Kusama e escrito por Phil Hay e Matt Manfredi.

DOCUMENTÁRIOS

Grandes Rios da Terra

Odisseia, 22h30

É em África que começa a segunda temporada da série timbrada pela BBC. O primeiro dos três novos episódios é dedicado ao rio Zambeze, com os seus rápidos, as impressionantes Cataratas de Vitória, as inundações que impulsionam migrações de animais, o delta a que algumas espécies vão regressando timidamente e até uma boa onda para o surf. O Danúbio e o Yukon são os rios a descobrir nas próximas quintas-feiras.

Crianças pela Paz

RTP1, 22h42

O projecto musical e social da Associação Sonos Terra nasceu para ajudar crianças refugiadas e carenciadas através da atribuição de bolsas de estudo para o estudo de música.

Coordenado pelo violoncelista, compositor e produtor Davide Zaccaria, resultou num disco solidário feito de duetos dos pequenos músicos com artistas convidados: Maria João, Tatanka, Paulo de Carvalho, Anjos, Maria Anadon, Ana Lains, Selma Uamusse, Salvador Sobral e muitos outros. Este documentário inclui os vídeos das 14 canções.

Trotsky, Um Homem a Abater

RTP2, 22h54

Realizado por Elin Kirschfink e Marie Brunet-Debaines, apresenta-se como um “verdadeiro thriller histórico” sobre os últimos anos de vida do revolucionário, teórico e político comunista Leon Trotsky. Passou-os em exílio no México, onde viria a ser assassinado em Agosto de 1940.

INFORMAÇÃO

Linha da Frent

RTP1, 21h01

Assinada por Marta Jorge, a reportagem de hoje passa para O outro lado do palco para dar a conhecer os bastidores das vidas dos cantores de música popular portuguesa. Aplaudidos nas festas de Verão mas afastados das rádios nacionais, falam do preconceito que sentem e revelam as formas que encontram para gerir o carácter sazonal da sua actividade.

DESPORTO

Futebol: Juventus x Sporting

SIC, 19h55

Directo. Os “leões” deslocam-se a Turim para defrontarem os italianos da Juventus na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europa.

INFANTIL

Velozes & Traquinas: A Grande Corrida na Neve (VP)

TVCine Emotion, 10h55

Um grupo de miúdos faz uma aposta: quem ganhar uma competição em trenós, fica a mandar no grande celeiro onde começam todas as aventuras. Está dado o tiro de partida para a comédia de animação realizada por Benoît Godbout.