Estava tudo a postos, mas falta de notificações impediu início do debate instrutório do BES

Debate instrutório do caso BES acabou por ser reagendado para início de Maio.

Deslocaram-se ao Tribunal de Monsanto, em Lisboa, juiz, procuradores e dezenas de advogados, no entanto, o debate instrutório do processo sobre o colapso do Banco Espírito Santo acabou antes de começar.

Isto porque o advogado Tiago Rodrigues Bastos, representante da Eurofin e dos arguidos Etienne Cadosch e Michel Creton que vivem na Suíça, disse logo no início da sessão que os seus clientes não tinham sido notificados para estarem presentes, o que inviabilizaria o início do debate instrutório.

O juiz Pedro Santos Correia suspendeu a sessão para decidir e após ter confirmado que efectivamente as notificações não foram realizadas, decidiu remarcar o início do debate instrutório para 2,3,4 e 5 de Maio às 9h30.