Novo presidente do Sindicato do Ensino Superior exige aumentos salariais

Os professores do ensino superior querem discutir aumentos salariais com o Governo. Esta é uma das prioridades do mandato de José Moreira, professor da Universidade do Algarve, que toma posse, no próximo sábado, como presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup). O combate à precariedade e a progressão nas carreiras estão também na agenda do novo líder sindical.

Moreira quer “promover a valorização salarial” dos professores do ensino superior e lembra um estudo que o próprio Snesup apresentou em Janeiro, em que, depois de avaliar os rendimentos dos profissionais do sector entre 2004 e 2023, concluiu que o poder de compra dos docentes e investigadores caiu entre 22% e 27% nesse período.

Além dos aumentos salariais, o novo presidente do Snesup tem “como prioridades para este mandato lutar contra a precariedade laboral”, que atinge 43% dos docentes, lembra, em comunicado, citando uma vez mais dados do próprio sindicato.

“É premente inverter o subfinanciamento crónico do sector, e nas instituições de ensino superior, e garantir condições de trabalho digno para todos”, afirma José Moreira. O Snesup pretende também “assegurar um mecanismo equitativo, escrutinável e claro” de progressão nas carreiras do ensino superior e da ciência, esperando retomar “em breve” o processo negocial com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior relativo às carreiras do sector, incluindo a criação de um regime de contratação específico para as instituições privadas.

José Moreira tem 55 anos e é doutorado em Química-Física pela Universidade de Santiago de Compostela. É professor auxiliar na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, onde lecciona desde 1999.

À frente do Snesup, sucede Mariana Gaio Alves, que era presidente do sindicato desde Fevereiro de 2021. O novo líder do Snesup já fazia parte da anterior direcção, contando com cerca de 20 anos de experiência sindical, tendo sido delegado sindical na Universidade do Algarve.

O Snesup é a única estrutura sindical cuja área de intervenção se centra exclusivamente nas universidades, politécnicos e laboratórios científicos. A lista encabeçada por José Moreira venceu as eleições, que decorreram a 8 de Março, com 74% dos votos. A outra candidatura era liderada pelo professor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro Levi Leonido.

A nova direcção do Snesup é composta por 25 membros e contará com dois vice-presidentes, Teresa Summavielle, investigadora principal no i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, e Raul Jorge, professor auxiliar na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. A tomada de posse está marcada para o próximo sábado.