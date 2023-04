A preocupação da Federação Russa pelas crianças ucranianas

A Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa tem em preparação um relatório, de que sou o autor, sobre as crianças ucranianas deportadas ou deslocadas que certamente não será do agrado da Rússia.

Não deixa de causar surpresa que, entre as várias dezenas de países que acolheram milhares de menores ucranianos fugidos da guerra, a Federação Russa se tenha dado ao trabalho de apontar o dedo a Portugal, Espanha e Alemanha onde alguns filhos foram retirados às mães para serem colocados em instituições de proteção de menores. As declarações do embaixador russo nas Nações Unidas apenas podem ser interpretadas como uma forma de desviar a atenção da acusação do Tribunal Penal Internacional de deportação e deslocações forçadas de milhares de crianças ucranianas, o que constitui um dos elementos de crime de genocídio.