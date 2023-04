As casa do Estado

O PÚBLICO de domingo oferecia um trabalho sobre o estado das instalações em que procuram funcionar os nossos tribunais. É uma vergonha que tem muitas décadas – de indiferença e, sobretudo, de falta de sentido de Estado. Há tribunais – nomeadamente os do trabalho – que “residem” em meios-andares de prédios de apartamentos, facilmente expostos à degradação com o vaivém de réus, autores, advogados e juízes. Em muitas cidades, encontramos “Palácios de Justiça”, mas o aumento da procura nesse mercado levou a que vários tribunais tivessem de se instalar em edifícios alugados, que custam fortunas em rendas. Ora essa situação não se limita à justiça. Ela reflecte, entre outras coisas tristes, o modo como as instituições públicas são actualmente encaradas no nosso país. Os ministérios, outrora (quando eram menos) instalados no esplendoroso Terreiro do Paço, ocupam hoje edifícios incaracterísticos, arrendados sabe-se lá por quanto, em bairros residenciais, sem o menor traço diferenciador que solenize a dignidade do Estado democrático e das suas agências. Assim como a função pública se proletarizou, e a ética do serviço público se dissolveu, assim também as sedes do Estado – com poucas excepções – se vulgarizaram, com custos elevados em rendas, desconforto, desprestígio e degradação física acelerada.

António Monteiro Fernandes, Lisboa

O Banco de Portugal e a concorrência bancária

Li recentemente uma entrevista da agora recém-nomeada administradora do Banco de Portugal Francisca Guedes de Oliveira em que refere “que há um problema de concorrência que às vezes complica um bocadinho o funcionamento do sistema (bancário)”. Se compararmos estas declarações com o pensamento de Mário Centeno, quer enquanto ministro e já como governador, que vê com bons olhos a continuação da concentração bancária em Portugal, ficamos sem saber o que defende o BdP nesta matéria de tão relevante importância para os cidadãos em geral e para a economia em particular. E se juntarmos a esta situação o facto de verdadeiramente só termos em Portugal um banco que é sujeito ao escrutínio diário da Bolsa, o BCP, pois todos os restantes não estão cotados, temos um quadro, esse sim, muito preocupante.

Chegou-se a esta situação também pela inacção do Banco de Portugal. E mesmo o único banco cotado tem 50% do capital de dois Estados estrangeiros. Se alguma coisa vier a acontecer ao sistema que todos dizem forte e pujante, seguramente que o BdP arranjará argumentos para atirar para terceiros as responsabilidades. Com Vítor Constâncio como governador foi o que se viu, e no fim foi para o Banco Central Europeu. Mário Centeno, no dizer de César das Neves em entrevista recente ao Nascer do Sol, "está confortavelmente no Banco de Portugal a dizer o que lhe apetece”. Tempos difíceis com protagonistas que falam bem com boa formação académica, mas um pouco desconhecedores da realidade.

Artur Cordeiro Rodrigues, Porto

Nome da nova ponte sobre o rio Douro

Instado a participar na escolha do nome da nova ponte sobre o rio Douro entre o Porto e Vila Nova de Gaia, concluo que o feliz nome que tinha sido inicialmente sugerido e reafirmado várias vezes pelos respectivos presidentes de câmara – Ponte Dom António Francisco dos Santos – foi incompreensivelmente abandonado. Tal nome seria uma homenagem a um homem bom, incontornável na história recente do Porto e de Gaia, que foi construtor de pontes humanas e que, na sua passagem tristemente curta pela Diocese do Porto, à qual pertencem estes dois municípios, deixou marcas de humanidade, de proximidade e de presença amiga junto de todos com quem se cruzou, sem nunca fazer acepção de pessoas.

As eventuais justificações de que o projecto inicial terá sido alterado, ou outros quaisquer que possam vir a ser apresentados para a desistência e omissão deste nome, não justificam esta total falta de consideração. Não por D. António Francisco dos Santos, que na sua simplicidade, discrição e modéstia dispensava encómios terrenos, mas pelos muitos munícipes de ambas as cidades que gostariam que se perpetuasse a sua memória. Mas o pior mesmo é que a "douta" comissão nomeada para as escolhas dos nomes a eleger não tenha sequer considerado a recolocação do seu nome na consulta popular que está a decorrer. Mero esquecimento indesculpável? Ou preconceito jacobino ideológico contra o clero? Lamentável. Dispenso-me pois de participar nesta eleição.

José Paulo de Figueiredo, Porto